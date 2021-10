Chris Eubank Jr contre Anatoli Muratov est parti avec le combat pour le titre européen de David Avanesyan en tête de l’affiche de ce soir | Nouvelles de boxe

Chris Eubank Jr contre Anatoli Muratov n’aura désormais pas lieu à la SSE Arena de Wembley ce soir.

Sky Sports Saturday Fight Night se déroule avec une carte remplie d’affrontements pour le titre européen entre Avanesyan et Taylor, l’éliminateur de titre anglais entre Germaine Brown et Jamal Le Doux, ainsi que les stars Richard Riakporhe et Ebonie Jones.

Muratov est incapable de se battre dans le combat de ce soir avec Eubank Jr après que le British Boxing Board of Control (BBBofC) a fait part de ses inquiétudes concernant les examens médicaux d’avant-combat.

La santé et la sécurité de nos boxeurs étant une préoccupation primordiale et le délai restant ne permettant aucune possibilité de trouver un adversaire de remplacement de qualité appropriée, le combat a été annulé et Eubank n’apparaîtra pas sur la carte de ce soir.

David Avanesyan défend son titre européen contre Liam Taylor dans le main event



Le combat très attendu pour le championnat d’Europe des poids welters entre David Avanesyan et Liam Taylor de Manchester a été élevé au sommet de la carte empilée qui comprend l’éliminateur de titre anglais des super-moyens entre Germaine Brown et Jamal Le Doux; le retour passionnant du cruiserweight le plus excitant de Grande-Bretagne Richard Riakporhe; les débuts professionnels de l’élite amateur Ebonie Jones ; le retour du talent cruiserweight Mikael Lawal; le coup de poing à la dynamite Joe Pigford; la star montante des poids moyens Linus Udofia; Alireza Ghadiri, un espoir super poids coq très apprécié, et Harvey Horn, invaincu, Flyweight.

« Évidemment, nous sommes tous déçus que Chris Eubank Jr. ne puisse plus concourir sur la carte de ce soir, mais il est important de prendre la bonne décision dans l’intérêt de la santé et de la sécurité des combattants. Nous sommes reconnaissants au British Board of Boxing Control pour les normes qu’ils utilisent pour protéger cela », a déclaré Ben Shalom de BOXXER.

«Mes pensées vont à Chris, qui a vécu une période très difficile ces derniers temps. Il reviendra plus fort et reste une figure clé des plans de Sky Sports. Chris reviendra avec un gros combat dans les prochaines semaines.

Richard Riakporhe s’est engagé à remporter une autre victoire spectaculaire



« La carte de ce soir reste remplie de grands combats de haut en bas, y compris le combat du championnat d’Europe des poids mi-moyens dans l’événement principal, le combat anglais des Super-Middleweight Title Eliminator entre Germaine Brown et Jamal Ledoux et le retour du meilleur espoir cruiserweight Richard Riakporhe. »

Adam Smith, responsable de la boxe chez Sky Sports, a déclaré: «Je suis convaincu que la santé et la sécurité de tous les combattants sont avant tout primordiales.

«Nous sommes extrêmement déçus pour Chris Eubank Jr, qui a un grand rôle à jouer dans notre nouvelle ère sur Sky Sports Boxing, et il reviendra sur l’un de nos spectacles dans les semaines à venir.

Ebonie Jones (à gauche) fait ses débuts professionnels contre Vaida Masiokaite



« David Avanesyan est maintenant en tête de l’affiche bourrée d’action de ce soir avec son combat pour le titre européen et nous vous apporterons certains des talents les plus excitants de la boxe britannique, avec Richard Riakporhe, Ebonie Jones et Germaine Brown recevant tous leur chance de briller sur Sky Sports . «

Kalle Sauerland, responsable de la boxe mondiale chez Wasserman, a déclaré: « C’est une situation extrêmement malheureuse pour Chris. Cependant, la santé et la sécurité des boxeurs sont toujours notre préoccupation numéro un et à ce stade avancé, il n’a pas été possible de trouver un remplaçant approprié. .

«Je sais que Chris avait hâte de se battre ce soir à la SSE Arena de Wembley et de jouer le rôle du nouveau visage de Sky Sports Boxing. Nous sommes déjà en pourparlers concernant une nouvelle date pour Chris et les fans peuvent s’attendre à le revoir très bientôt sur le ring.

