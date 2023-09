Chris Eubank Jr célèbre une « nuit parfaite » mais « aucune excuse » pour Liam Smith après la défaite par arrêt | Nouvelles de boxe

Chris Eubank Jr a prouvé qu’il était au niveau mondial avec sa victoire catégorique contre Liam Smith, déclare Natasha Jonas.

Le joueur de 33 ans a pris une douce revanche à Manchester samedi soir en arrêtant Smith au 10e round après avoir subi un arrêt au quatrième round lors du combat initial du duo en janvier.

Eubank a dominé le combat dès la première cloche, terrassant Smith avec un uppercut percutant au quatrième avant de contrôler le combat derrière le jab et de lancer un assaut décisif tard pour achever son adversaire.

Cela a retardé les questions inconfortables sur l’avenir d’Eubank lors de ce qui avait été présenté comme une nuit déterminante dans sa carrière, la victoire le préparant désormais à d’autres combats de renom.

Le panel de Sky Sports Boxing composé de George Groves, Natasha Jonas et Johnny Nelson a pesé sur l’énormité de la victoire en carrière d’Eubank Jr…

Groves : la soirée parfaite d’Eubank

« Si vous combattez Chris Eubank, c’est ce qui vous inquiète, sa force mentale, sa résilience et sa confiance. Parfois, cela vacille et parfois je me demande s’il l’avait toujours.

« Je le voyais au gymnase et il était comme une bête, ce ne sont que des compliments, quelque chose que je respectais et c’était quelque chose que je me demandais encore, est-il toujours ce type ?

« Il devait le faire. Cela doit être son moment parfait. Pour lui, cela ne sera jamais meilleur que ce soir.

« C’était une performance calme et mesurée, il avait une grande variété de jabs, il n’y avait rien d’imprudent comme le premier combat, il n’y avait pas de désespoir, il n’avait jamais l’air hors de contrôle. Ils (sa nouvelle équipe) l’ont contacté.

« Au début, il était heureux de tenir le coup, ce n’est pas ce genre de combattant, mais il savait que s’il pouvait annuler Smith plus tôt, c’était la voie à suivre. »

Jonas : Smith ne trouvera pas d’excuses pour la cheville

« Tous les claquements de cheville, c’est quelque chose que Liam fait, il le fait tout le temps. Il s’étend tout le temps, il a la mauvaise habitude de cliquer, il n’a trouvé aucune excuse, je ne lui trouve pas d’excuses.

« Chris est allé là-bas, a respecté le plan et a gagné le combat. Potentiellement, les blessures ont eu un impact [on Smith], quand on a des problèmes de dos, c’est difficile de faire certaines choses, ça impacte tout. Il a dit qu’il avait eu du mal à en retirer trois pierres.

« Ce qui va blesser Liam, c’est qu’Eubank Jr lui a fait ce qu’il a fait à Eubank Jr lors du premier combat. Il piquait et piquait et piquait et puis la minute suivante, il lance l’uppercut et il atterrit.

« Liam sera mortifié, il sera dévasté. Sachant qui il est, il voudra une revanche. Je pense qu’il voudrait arranger ça.

« Beaucoup de questions étaient ‘Eubank est-il au niveau mondial ?’. Je crois que Liam Smith est l’un des meilleurs combattants de ce pays, il est au niveau mondial, donc cela répond à la question car il vient d’en battre un. »

Nelson : Eubank a envoyé Smith

« Liam sera absolument dévasté de perdre ça ce soir. Chris l’a sorti de sa boîte, a dépassé son temps, a réussi le tir, a utilisé l’uppercut et quand il l’a finalement réussi, Liam a laissé tomber. Chris essayait constamment de l’attraper et Liam s’est juste esquivé. il.

« La tactique de Chris était parfaite. Les blessures, à la cheville ou autre, la boxe que Chris produisait dépassait la boxe produite par Liam. Tout ce que Chris lançait, c’était comme s’il avait une longueur d’avance.

« Nous l’avons radié et avons dit qu’il ne pouvait rien faire pour nous faire croire qu’il allait changer la situation.

« Le premier était une démolition que Liam a donnée à Chris. C’était une raclée, Chris l’a battu dans tous les domaines. »