Chris Eubank Jr : « Canelo Alvarez va là où est l’argent » | ‘Je vais y aller et le lui apporter’ | Nouvelles de boxe

Chris Eubank Jr entre dans la prochaine étape de sa carrière avec un sérieux élan après sa victoire par vengeance contre l’ancien champion du monde Liam Smith plus tôt ce mois-ci.

Il souhaite désormais franchir une nouvelle étape et combattre l’un des meilleurs boxeurs de sa génération, Canelo Alvarez.

Après avoir fait taire ses critiques avec sa performance dominante contre Liam Smith, Eubank Jr envisage déjà la suite.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Chris Eubank Jr dit qu’il serait toujours intéressé par un combat contre Conor Benn mais que cela devrait se produire selon ses conditions.



Pour lui, un combat avec Alvarez a du sens.

« Canelo va là où se trouve l’argent et je ne peux pas penser à un combat plus important que moi contre Canelo. Je sais qu’il veut se battre au Royaume-Uni. C’est un marché énorme », a déclaré Eubank Jr. Sports aériens.

« Il n’y a pas beaucoup de gars là-bas que les gens aimeraient voir se battre plus que moi et Canelo Alvarez. »

Calculé comme toujours, Eubank Jr lorgne le champion incontesté des super-moyens mais, aussi lucratif que cela puisse être, il reconnaît que c’est un combat sur lequel il ne peut pas compter sur l’atterrissage.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Chris Eubank Jr admet que remporter un titre mondial est un « rêve », mais insiste sur le fait qu’il n’a pas besoin de ceinture pour mener « d’énormes combats » après sa victoire sur Liam Smith.



« C’est difficile de le cibler. Vous ne pouvez pas cibler Canelo Alvarez, chaque fois qu’il veut venir se battre, il se battra. Il examinera les options et fera ce qu’il veut », a-t-il déclaré.

Contre presque tous ses autres rivaux, Eubank se considérerait comme la « face A ». Mais pas contre Canelo.

« Il établit les règles. Il fait ce qu’il veut. Il augmente de poids. Il diminue de poids. Il détient des ceintures dans différentes divisions et il fait tout ce que les autres combattants ne pourraient jamais faire », a déclaré la star de Brighton. .

Alvarez a battu une longue lignée d’adversaires britanniques, de Liam Smith et Amir Khan à Callum Smith et Billy Joe Saunders ainsi que John Ryder plus récemment.

Mais Eubank Jr a insisté : « Ils l’appellent le tueur britannique et les gens savent que je ne vais pas tomber sans me battre, je ne vais pas y entrer et me figer. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Chris Eubank Jr revient sur sa victoire contre Liam Smith à l’AO Arena de Manchester, citant « la famille et l’héritage » comme principaux moteurs de son succès.



Cela nécessiterait un retour à 168 livres pour cette deuxième tentative de titre mondial. Mais avec une confiance retrouvée, c’est une opportunité qu’Eubank Jr accueillerait favorablement.

« Je vais y aller et le lui apporter », a-t-il déclaré. « C’est ce que les gens veulent voir et ce sont les combats dans lesquels il doit participer. Il reste à voir s’il acceptera un combat comme celui-là. »

Il y aura bien sûr toute une série d’autres options pour Eubank Jr. Tout comme il est appelé à se battre avec Canelo, de nombreux autres réclameront de le boxer.

Après avoir dû se battre pour maintenir sa carrière en vie contre Smith, Eubank Jr a renversé ce récit. « Je suis en position de pouvoir maintenant. Tout le monde veut sa part maintenant », a-t-il déclaré.

« C’est fou à quel point ce sport est inconstant. Mais la citation la plus vraie quand il s’agit de boxe est que vous n’êtes bon que lorsque vous avez combattu lors de votre dernier combat. Quand je venais de perdre, c’est ce que j’étais aussi bon. Un perdant. Un gars qui est plein de [rubbish]. Qui a beaucoup parlé mais n’a pas pu le prouver. Maintenant, je l’ai sauvegardé.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Un angle du ring de l’arrêt spectaculaire de Liam Smith au 10e round par Chris Eubank Jr.



« C’était comme : ‘Eubank est sur le point de sortir. Il a fini, il a fini. Il est sur le point de se faire à nouveau agresser par Smith. Nous n’aurons plus jamais de nouvelles de lui.’ Et maintenant, je suis le gars n°1. »

La vengeance avait un goût doux, mais elle avait été aigre pour Eubank Jr car il a été contraint de laisser mariner la défaite contre Liam Smith pendant des mois.

« Ce premier combat ressemble à un mauvais rêve. J’ai l’impression que cela ne s’est plus produit ou que cela compte plus, ce qui est génial, car c’était une période sombre pour moi », a-t-il déclaré.

« C’est génial de sortir de ça. »

Qu’un combat de trilogie soit envisagé ou non, Eubank Jr est très satisfait de son travail.

« J’ai dit à Liam avant ce combat : tout cela allait être un rêve à la fin de samedi soir. Maintenant, c’est le cas », a-t-il déclaré.