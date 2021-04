Chris Eubank Jr, Campbell Hatton, Conor Benn «soutiennent un héritage?»: Des fils liés par la grandeur de leur père | Nouvelles de boxe

Là où jadis leurs pères étaient rivaux à l’intérieur du ring et ennemis à l’extérieur de celui-ci, maintenant leurs fils sont liés par une cause commune.

Chris Eubank Jr et Conor Benn ont dissipé l’animosité que leurs pères légendaires avaient autrefois et se sont réunis pour soutenir Campbell Hatton qui a rejoint le même chemin.

Les trois fils d’icônes britanniques de la boxe sont à des stades différents pour sortir de l’ombre de leurs pères – samedi Billetterie Sky Sports undercard, Eubank Jr affronte Marcus Morrison et Hatton a son deuxième combat professionnel.

Clients Sky: Achetez Chisora ​​vs Parker

Clients non-Sky: Achetez Chisora ​​vs Parker

Image:

Chris Eubank Jr combat Marcus Morrison samedi



Benn est devenu un poids welter invaincu palpitant et Eubank Jr raconte Sky Sports à propos de lui: « Le respect a toujours été là. Surtout avec la rivalité qu’avaient mon père et Nigel Benn.

« Ils ne se sont peut-être pas plu à l’époque mais le respect était toujours là. »

Chris Eubank et Nigel Benn ont eu deux batailles classiques dans les années 90 et une profonde aversion l’un pour l’autre qui a menacé de se répandre dans la génération suivante.

La tentative d’Eubank Sr d’offrir publiquement des conseils à Conor Benn en 2016 a suscité une réaction de colère: « Qui êtes-vous pour parler de ma vie personnelle devant ces caméras? Je trouve cela extrêmement irrespectueux. »

Peut-être que les perceptions ont changé à mesure qu’Eubank Jr et Conor Benn comprennent mieux les luttes que leurs pères ont traversées dans le sport le plus difficile.

Ils ont maintenant vu le fils de Ricky Hatton, Campbell, les rejoindre en tant que fils d’une légende en compétition en remportant ses débuts.

















2:38



Campbell Hatton suivra les traces du père Ricky en combattant à Manchester



















0h30



Chris Eubank Jr et Marcus Morrison se sont affrontés



« Le gamin est vert », dit Eubank Jr. « Il doit être à la hauteur du grand nom de son père. Les gens disaient qu’il se débattait, il n’avait pas l’air bien, il n’était pas aussi bon que le vieil homme.

« C’étaient les choses auxquelles je faisais face quand j’ai eu mon premier combat. Etre comparé à un champion du monde à mes débuts! C’est fou. C’est injuste. Cela n’a pas de sens.

« Mais c’est la boxe – j’ai dû apprendre rapidement que la boxe n’est pas juste, les critiques ne sont pas justes, le public n’est pas juste. Ils s’attendent à quelque chose et si vous ne livrez pas, ils vous le feront savoir.

«Je me suis assuré de livrer autant que possible.

« Hatton devra faire de même. C’est un mode de vie très impitoyable et exténuant.

« Les gens n’oublient pas et ils ne vous laissent pas oublier. »

La meilleure victoire en carrière d’Eubank Jr contre James DeGale est survenue sans son père dans son coin, et Ricky Hatton a réagi: «Aussi difficile que cela puisse être s’il prend une banquette arrière et laisse l’entraîneur faire son travail, Junior en profitera, croyez-moi.

« Ce fut un bon combat d’apprentissage pour lui. Il ira mieux et, s’il le veut assez, il continuera à avancer avec les épreuves et les tribulations qui accompagnent le fait d’être le fils d’un champion du monde.

« Il tracera son propre chemin, son propre chemin. C’est la seule chose que vous puissiez faire. Vous ne pouvez pas vivre dans l’ombre, ou vivre selon le nom de quelqu’un d’autre toute votre vie.

« Finalement, vous devez suivre votre propre chemin et il arrivera au stade où il doit devenir son propre homme. C’est difficile mais, s’il le veut assez, il le fera. »

Benn avait précédemment averti Hatton: « Vous devez faire face à la critique. Vous devez avoir une peau épaisse. Ce n’est pas agréable et j’ai lutté avec. Je suis ému parce que j’étais un jeune enfant et je ne l’ai pas fait. Je m’attends à ce que ce soit si intense. «

Image:

Campbell Hatton en est à son deuxième combat professionnel samedi



Benn a un lien avec le clan Hatton – quand il a quitté son père en Australie pour le Royaume-Uni pour poursuivre une carrière de boxeur, il a envisagé de rejoindre Ricky Hatton à Manchester.

Il est maintenant « un excellent exemple » pour Campbell Hatton, dit son oncle et entraîneur Matthew: « Il est devenu professionnel sous les projecteurs mais n’a pas l’expérience amateur que Campbell a – Conor était très brut mais s’est amélioré. »

Eubank Jr se considère comme le plus accompli de ces trois fils, mais il y a deux ans depuis sa victoire sur DeGale.

Un démantèlement impressionnant de l’adversaire Morrison samedi lancera une poursuite contre le champion des poids moyens de l’IBF Gennadiy Golovkin – mais Eubank Jr ne cherche plus à désespérer pour éclipser les réalisations de son père.

« J’ai 31 ans maintenant, j’y suis allé et je l’ai fait. La pression d’être à la hauteur d’un nom? Maintenir un héritage? Ce n’est pas au premier plan comme c’était quand j’ai commencé », dit-il. « J’ai prouvé ce que je suis et ce dont je suis capable. »

L’héritage sera toujours là. Ces fils se battent avec une pression qu’eux seuls peuvent comprendre.

Regardez Chisora ​​v Parker et Taylor v Jonas samedi, en direct sur Sky Sports Box Office, à partir de 18 heures. Réservez-le via votre télécommande Sky ou réservez-le en ligne ici. Les abonnés non-Sky TV peuvent réserver et regarder ici.