Chris Eubank Jr bat Marcus Morrison par décision unanime de garder le cap pour un combat de grande envergure cette année | Nouvelles de boxe

Chris Eubank Jr a complété une victoire aux points punitive sur Marcus Morrison pour rester sur la bonne voie pour un combat de grand nom cette année.

Eubank Jr a mis fin à une longue absence du ring, blessant Morrison à plusieurs reprises avant de sceller la victoire avec trois scores de 98-92 à Manchester.

Le nouvel entraîneur Roy Jones Jr avait supervisé les préparatifs en Amérique pour Eubank Jr, qui a choisi de tester ses compétences nouvellement acquises au lieu de chercher l’arrêt.

Clients Sky: Achetez Chisora ​​vs Parker

Clients non-Sky: Achetez Chisora ​​vs Parker

Eubank Jr a posté et sondé dans le premier round, échangeant des coups raides avec Morrison.

Image:

Eubank Jr a blessé Morrison avec une attaque précoce



Mais le joueur de 31 ans a troublé Morrison avec sa première véritable attaque au deuxième tour, parsemant le Mancunien de coups de poing dans le coin.

Morrison a tenté de gagner le respect avec un contre-main droite dans la troisième, tandis qu’Eubank Jr n’a offert qu’une brève rafale de tirs dans la quatrième.

Mais des crochets blessants ont été déchargés par Eubank Jr alors qu’il montrait plus de dépit dans le cinquième, puis a puni Morrison avec un barrage de coups sourds dans le sixième.

Image:

Morrison a résisté à quelques coups de poing méchants d’Eubank Jr



Du sang a été enduit autour du nez de Morrison, qui a dû résister à une autre rafale féroce au septième, tandis qu’Eubank Jr a enflammé une combinaison gauche-droite au huitième.

Morrison a riposté avec une main gauche croustillante dans le neuvième, déclenchant une finale enflammée alors que les deux hommes se sont échangés de près avant qu’Eubank Jr n’émerge avec une victoire claire sur les tableaux de bord.

Regardez Chisora ​​v Parker et Taylor v Jonas samedi, en direct sur Sky Sports Box Office, à partir de 18 heures. Réservez-le via votre télécommande Sky ou réservez-le en ligne ici. Les abonnés non-Sky TV peuvent réserver et regarder ici.