Chris Eubank Jr bâille devant la victoire de Conor Benn alors qu’il donne une réaction moqueuse à la victoire par décision

Chris Eubank Jr a donné une brève réaction moqueuse à la victoire de Conor Benn samedi soir en Floride.

Les rivaux britanniques devaient se battre l’année dernière, mais leur combat a été annulé à la dernière minute en raison de deux tests antidopage positifs de Benn.

2 Benn a battu Rodolfo Orozco, mais le Mexicain a été une tâche plus difficile que prévu Crédit : Ed Mulholland/Matchroom

2 Eubank Jr n’a pas été impressionné Crédit : Getty

Le joueur de 26 ans est depuis sorti du ring, mais il est revenu dans des circonstances controversées, l’appel dans son affaire UKAD étant toujours en cours.

L’espoir de Benn est de refaire le combat avec Eubank Jr en décembre, après le triomphe revanche d’Eubank Jr contre Liam Smith plus tôt ce mois-ci.

Cependant, la performance de Benn n’a pas été à la hauteur de celle de ses rivaux, car il n’a pas fait les choses à sa manière contre le guerrier mexicain Rodolfo Orozco, qui s’est montré plus résistant que prévu.

Le combat a tenu la distance avec le Britannique victorieux par décision unanime.

Eubank Jr a tweeté sa réaction immédiate – simplement un emoji bâillant et un emoji endormi, marquant directement Benn.

Benn a été testé positif à deux reprises au clomifène PED interdit lors de deux tests de dépistage de drogues VADA distincts l’année dernière.

Une décision rendue par le NADP (National Anti-Doping Panel) dans l’affaire UKAD (UK Anti-Doping) du joueur de 26 ans a vu sa suspension levée en juillet, lui permettant ainsi de se battre à nouveau.

Il a été rapporté que la décision de lever la suspension de Benn était « fortement axée » sur des détails techniques juridictionnels – en particulier l’incapacité de l’UKAD à statuer sur les tests VADA – et n’incluait aucun examen scientifique réel expliquant pourquoi le clomifène avait été trouvé dans le système de Benn.

Le mois dernier, l’UKAD et le BBBofC (British Boxing Board of Control) ont fait appel de la décision du NADP – et cet appel n’a pas encore de solution claire.

Cependant, comme il n’est plus suspendu, Benn a obtenu une licence de boxe au Texas et l’a utilisée pour retourner en Floride samedi soir.