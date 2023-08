Chris Eubank Jr affirme que son père, légende de la boxe, l’a battu avec une ceinture et une canne pendant son enfance

Chris Eubank Jr a révélé que son père, légende de la boxe, Chris Eubank Sr, le battait lorsqu’il était enfant, mais il insiste sur le fait qu’il n’est pas victime d’abus.

Eubank Jr est apparu sur Le chevauchement avec Gary Neville pour discuter de son prochain match revanche avec Liam Smith avant de parler de grandir avec un ancien champion du monde comme père.

4 Smith a laissé Eubank Jr étalé contre les cordes après l’avoir mis KO en janvier Crédit : Lawrence Lustig/BOXXER

4 Il a parlé avec Neville avant le match revanche du 2 septembre. Crédit : The Overlap – YouTube

« Je ne sais pas si je dirais malsain », a déclaré Eubank Jr à propos de son éducation.

«Je veux dire, il était extrêmement strict. Je m’en suis sorti sans rien. Si je me trompais à l’école, si je ne faisais pas une corvée, si je me disputais avec mes frères, il y avait des punitions corporelles, que ce soit une ceinture, une canne, ou une gifle.

« À l’époque, dans les années 90, c’était ainsi qu’on disciplinait ses enfants. C’est évidemment de là que vient ma crainte d’avoir à faire face à cela.

« Mais encore une fois, ce type de punition, cette éducation, cette rigueur, qui ont fait de moi ce que je suis aujourd’hui. Cela m’a préparé à la brutalité du sport de la boxe. »

L’homme de 33 ans ne croit pas avoir été victime d’abus et insiste sur le fait que tous les coups qu’il a reçus de la part de son père étaient dus à son mauvais comportement.

« Absolument pas », a répondu Eubank Jr lorsque Neville lui a demandé s’il appellerait cela de l’abus.

« C’est une bonne question parce que certaines personnes entendront : ‘il a été battu avec une ceinture ou une canne et c’est un abus à 100 %’. Mais à mon avis, les abus sont injustifiés.

« La maltraitance, c’est quelqu’un qui fait quelque chose sans raison, la maltraitance, c’est un parent qui rentre à la maison ivre et qui rejette sa colère sur ses enfants. Cela n’a jamais été mon cas. J’ai été puni lorsque je sortais des rangs, lorsque je me bagarrais, lorsque j’avais des ennuis à l’école.

4 L’homme de 33 ans admet qu’il n’était pas l’enfant le plus sage Crédit : Getty

4 Il ne sait pas où il serait si son célèbre père ne le disciplinait pas

«Il m’apprenait que tout ce que vous faites a des conséquences, bonnes et mauvaises. Quand je faisais de bonnes choses, il me récompensait énormément, et quand je faisais de mauvaises choses, il me punissait.

Eubank Jr pense que son père l’a empêché de s’engager dans la mauvaise voie.

« Des leçons de vie, pas d’abus du tout. J’étais toujours un si mauvais enfant. J’étais un Tearaway, j’étais dans un gang, je me battais », a ajouté Eubank Jr.

« À 11 ans, j’ai passé deux heures par effraction dans une confiserie avec mes potes et j’ai vidé l’endroit. Je faisais ça en sachant que si je me faisais prendre, je serais dans une merde sérieuse en rentrant à la maison.

«Je considère les choses comme si j’imaginais s’il n’y avait aucune conséquence pour ce que j’ai fait. Imaginez si j’avais un parent qui me disait : « Allez, mon fils, prends une pause. »

« J’étais déjà un homme sauvage. J’aurais déraillé. »