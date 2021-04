Chris Eubank Jr n’a montré «aucune peur» et a prouvé sa ténacité en échangeant des «coups à ras» en combat, a déclaré l’ancien champion du monde Carl Froch.

Eubank Jr fait son retour tant attendu en Grande-Bretagne sur le projet de loi Chisora ​​vs Parker de samedi, en direct sur Sky Sports Box Office, alors qu’il affronte Marcus Morrison à l’AO Arena de Manchester.

En 2014, Froch a partagé des séances de combat explosives avec Eubank Jr, alors âgé de 24 ans, et l’expert de Sky Sports a révélé ce qui s’était passé quand ils étaient passés entre les cordes …

« Eubank Jr n’était pas si engageant avec tout le monde, mais vous n’êtes pas là pour vous entraîner et faire des affaires », a déclaré Froch Sky Sports.

« Il n’était ni impoli, ni ignorant, ni arrogant. Il est apparu comme un enfant vraiment sympa, un jeune homme poli. C’est comme ça que je l’ai trouvé. C’est probablement la première fois que je le rencontrais. Respectueux et poli.

« Ensuite, vous mettez vos gants de boxe et montez sur le ring et vous êtes entrainé. C’était un gamin très dur, il croit en lui-même, aucune peur. Il est décent, un bon combattant.



Regardez comment Eubank Jr a illuminé l’O2 avec son entrée



« Je pouvais dire qu’il n’était pas un professionnel poli à ce stade, parce qu’il n’avait pas eu une grande carrière d’amateur. Certaines des choses qu’il faisait étaient assez grossières, mais sa ténacité, sa forme physique et son rythme de travail étaient vraiment bien.

« Il m’a donné un très bon combat. Il était plus petit que moi et plus léger, mais il l’a absorbé, il a riposté, il était confiant. Il a toujours essayé. Très impressionné par lui.

«J’étais en train de réussir des tirs à ras, mais je recevais aussi des tirs à la couleur. Il est rapide et difficile, et il continue d’avancer.

«J’ai été là-bas avec des combattants de haut niveau, alors quand vous combattez quelqu’un, vous savez.

« J’ai pensé: ‘Il pourrait être bon Eubank Jr.' »

Le verdict d’Eubank Jr sur le combat contre Froch

Image:

Eubank Jr avait aidé Froch à se préparer pour le match revanche de George Groves



Froch se préparait à un match revanche contre le rival amer George Groves et pratiquerait ses tactiques agressives contre Eubank Jr.

« Il faut avoir du feu, du courage, de la détermination, même à un jeune âge, affronter un champion du monde », a déclaré Eubank Jr Sky Sports.

«Je savoure les opportunités de combattre des gars qui sont de vrais combattants. Je veux me tester. Je veux être sur le ring avec les hommes les plus méchants.

« L’acier affûte l’acier. Sur le ring avec Froch à ce jeune âge? Si j’y parviens, ces gars-là ne pourront pas me toucher.

« Je n’aurais pas dû être capable de rivaliser avec un gars de son niveau à mon jeune âge, à l’époque. Alors faire ce que j’ai fait? C’était un énorme regain de confiance et a renforcé la conviction que j’avais en moi que je pouvais faire. cette.

«Ce fut une excellente expérience d’apprentissage.»