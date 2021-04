Chris Eubank Jr insiste sur le fait que son entraîneur Roy Jones Jr « ajoutera des années à ma carrière » et lui a appris à « être intelligent » sur le ring.

Le retour d’Eubank Jr est contre Marcus Morrison samedi prochain Billetterie Sky Sports undercard, aux côtés de Derek Chisora ​​contre Joseph Parker et Katie Taylor contre Natasha Jonas.

Ce sera son premier combat depuis sa liaison avec la légende de la boxe Jones Jr, qui était autrefois un rival de son père.

1:20



Chris Eubank Jr révèle quel genre de légende de la boxe entraîneur Roy Jones Jr est



Eubank Jr a dit Sky Sports à propos de ses améliorations: « Mentalement est la partie la plus importante. Physiquement? J’ai 31 ans, je ne serai pas un combattant changé, mon style est ce qu’il est. Il y a des choses sur lesquelles il a peaufiné ou sur lequel je me suis concentré, mais le principal changement C’est ainsi que j’aborde mentalement ces combats.

«La tactique, le processus de réflexion, l’état d’esprit que j’ai actuellement sont différents.

«Être avec lui ajoutera des années à ma carrière.

«Il ne s’agit plus d’aller à la guerre à chaque fois. Il s’agit d’être intelligent et de ne pas être touché.

« Certaines de ces choses sur lesquelles j’avais perdu de vue. Je mis cela sur le compte de passer au super-poids moyen – sachant que j’étais contre des gars qui étaient naturellement plus gros, je me suis rendu compte que je devais les blesser tôt, alors ils ne l’ont pas fait ‘ J’ai perdu de vue la boxe.

«Chez les poids moyens, personne ne m’intimidera, personne n’est plus grand que moi, donc je peux me concentrer sur l’art et l’artisanat plutôt que sur l’aspect guerre.

«J’irai toujours à la guerre – quand il y aura une opportunité, ces gars seront éliminés!

« Mais il y a de nouveaux aspects dans mon jeu. »

















0:57



Pourquoi Eubank Sr n’a-t-il pas combattu Jones?



Le père d’Eubank Jr avait déjà dit Sky Sports: « Junior a de la vitesse. Roy a de la vitesse. Il y a la synergie.

« Quand quelqu’un a de la vitesse, il lance quatre coups sur le vôtre, vous ne pouvez pas le battre. Si Junior récupère cinq pour cent de Roy, cela suffit pour le voir à travers pour réaliser tout ce qu’il veut.

« Cinq pour cent suffisent pour le faire fleurir et voler. »

Depuis la meilleure victoire en carrière d’Eubank Jr contre James DeGale en février 2019, il n’a disputé que deux tours de compétition sur le ring.

« Le ring-rust est un facteur et Morrison est l’adversaire parfait », a-t-il déclaré à propos de son retour. «Il est solide et il peut frapper, donc je ne peux pas baisser ma garde.

« Il a fait preuve de courage, il peut frapper. Ce n’est pas quelqu’un à prendre à la légère. Alors je me suis entraîné dur, comme je le ferais pour n’importe quel combat, et je serai à 100% cette nuit.

« C’est un combat pour me ramener dans le mix. Je suis hors du ring, vraiment, depuis deux ans, ce qui a été difficile.

« Que pouvez-vous faire? La réponse était de partir et d’apprendre, de vous améliorer et de ne pas stagner comme beaucoup de combattants l’ont fait.

«Je me suis entraîné en Floride avec Roy Jones Jr pendant un an et demi et, même si je n’ai pas été sur le ring, je me suis amélioré.

«Il me reste au moins encore quatre ou cinq années solides. C’était le moment idéal pour recevoir du sang neuf, de nouvelles paires d’yeux et d’oreilles et de nouvelles méthodes d’entraînement dans mon camp. Je les ai écoutés et j’ai appris d’eux , et il a payé des dividendes.

« Vous verrez les fruits de mon travail. »