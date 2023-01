Chris Eubank Jr a fait carrière sous son nom, déclare Liam Smith avant le choc de Manchester | Nouvelles de boxe

Liam Smith dit que Chris Eubank Jr a fait carrière à partir de son nom de famille tout en gagnant “de l’argent stupide” bien qu’il n’ait pas encore remporté de titre mondial.

Ce n’est rien qu’Eubank n’aura pas entendu auparavant, et Smith le sait, bien qu’il y ait une substance incontestable au rappel de sa poursuite continue de la gloire mondiale avant une nuit déterminante pour la paire le 21 janvier.

Tous deux dans la trentaine, les rivaux britanniques savent qu’une défaite dans quinze jours marquerait une brèche majeure dans leurs ambitions de fin de carrière.

“A cause de son nom, de son deuxième prénom, à cause de son comportement et de son attitude, il s’est fait un grand nom de la boxe britannique”, a déclaré Smith. “C’est un combat de haut niveau. Est-ce que je pense qu’il est un meilleur combattant que Jaime Munguia? Non, donc je ne pense pas non plus qu’il soit le deuxième meilleur combattant que j’ai combattu. Mais le temps nous le dira.

“Il s’est en quelque sorte développé un grand nom de la boxe britannique. Le nom qu’il porte, l’argent qu’il a gagné en boxe est fou parce que je pense qu’il a remporté un titre britannique.

“Il n’a jamais remporté de titre mondial et il a fait de l’argent stupide avec la boxe et c’est un grand nom. Donc ils ont manifestement fait quelque chose de bien. Mais je pense que le nom a énormément aidé.”

Smith surfe sur l’élan de trois victoires consécutives sur Anthony Fowler, Jesse Vargas et Hassan Mwakinyo à la suite de sa défaite contrariée contre Magomed Kurbanov en Russie, tandis qu’Eubank Jr participe au concours de Manchester après la victoire par décision unanime de février dernier sur Liam Williams et ayant depuis vu un éventuel affrontement avec Conor Benn annulé jusqu’à la semaine de combat.

Avec deux personnalités contrastées est venu un récit correspondant, celui des deux étant infailliblement catégorique sur leur suprématie sur l’autre. En dehors du ring, un Eubank Jr composé a été lui-même à la recherche de morsures à travers des vestes KFC et un Smith imperturbable au bâton en réponse.

“Rien de ce qu’il fait ne me dérange. Il ne me dérange pas. Il y a eu de meilleurs combattants, des pros plus dévoués pour ainsi dire, qui ont eu de très, très bonnes carrières, des combats difficiles tout au long de leur carrière, qui n’ont pas fait un huitième de l’argent que Chris avait gagné.

“C’est le sport et c’est comme le côté commercial. Il a parfaitement joué le jeu. Ce n’est pas ma tasse de thé, mais si je ne pensais pas ça de lui, je penserais tu sais quoi, bien pour toi mon pote. ‘ai parfaitement joué le jeu. Mais dans l’ensemble, certains des pros qui ont eu les meilleures carrières au fil des ans et qui n’ont pas gagné la moitié de l’argent, c’est ce que je disais avec ça.

“Il y a eu des champions du monde qui sont sortis de la boxe sans un sou et non pas parce qu’ils ont gaspillé de l’argent mais parce que peut-être que ce n’était pas là à l’époque et qu’ils n’étaient pas un grand nom mais ils étaient toujours champions du monde.”

