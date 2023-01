Chris Eubank Jr a estimé qu’il “aurait pu continuer” contre Liam Smith, mais Carl Froch fait craindre sa retraite après sa défaite | Nouvelles de boxe

Peu de gens auraient pu prédire que Liam Smith battrait Chris Eubank Jr comme il l’a fait.

Smith passait du super-welter au poids moyen, contre un adversaire d’Eubank Jr qui était connu pour sa ténacité et sa puissante combinaison de coups de poing.

Mais lors d’un concours extraordinairement intense à la Manchester Arena samedi, c’est Smith qui a rapidement fait tomber Eubank Jr.

Au quatrième tour, il a démoli Eubank de manière experte, une séquence de coups de poing parfaitement pondérée a froissé l’homme de Brighton sur la toile et Smith ne l’a jamais laissé récupérer.

Carl Froch et Johnny Nelson conviennent que la division des poids moyens n’est pas pour Chris Eubank Jr, mais la paire ne pense pas qu’il prendra sa retraite après la défaite contre Liam Smith.



Le résultat a été concluant mais Eubank, bien qu’il ait été blessé et arrêté pour la première fois de sa carrière, a signalé qu’il voulait déclencher la clause de revanche et combattre à nouveau Smith.

Eubank Jr a tweeté: “Félicitations à Liam ce soir, joli petit coup avec lequel tu m’as attrapé là, mon garçon. J’avais l’impression que j’aurais pu continuer mais l’arbitre est en charge et je respecte sa décision. Nous le reprendrons bientôt.”

Smith est prêt à combattre à nouveau son rival, mais la prochaine fois dans sa ville natale de Liverpool.

Il laissera cependant Eubank Jr prendre son temps. “Je pense qu’il va probablement devoir tweeter à ce sujet et en parler tout de suite. C’est une sorte d’ego et de fierté. Il ne va pas dire:” Eh bien, je ne veux pas de cette revanche, je ” Je viens d’être éliminé », a expliqué Smith.

“Mais nous pourrions obtenir une réponse différente quand il s’est assis et a réfléchi et l’a regardé en arrière.

Image:

Chris Eubank Jr devra décider de son prochain coup





“Il va s’asseoir avec son équipe et sa famille et il décidera s’il veut ce match revanche. S’il veut ce match revanche, je le lui donnerai.

“Je l’ai battu une fois donc je le battrai deux fois.”

Tout ce que Smith veut ensuite, c’est un combat à Anfield, le stade de football de Liverpool, quel que soit l’adversaire.

“Cela me place dans une bonne position maintenant, avec le classement de Chris à 160 livres. Je peux revenir à 154 livres si nécessaire, nous verrons ce qui se passera”, a-t-il déclaré à propos de la victoire.

“Mais nous verrons qui devient disponible et ce qui est bon pour moi, mon équipe et ma famille.”

Et ensuite ?

L’ancien champion du monde des super-moyens Carl Froch se demande si Eubank pourrait prendre sa retraite.

“Je ne sais pas comment il a fait le poids ou si c’est un problème pour lui, mais à 33 ans, le poids moyen n’est peut-être pas pour lui. Où va-t-il à partir d’ici? Cela pourrait être des rideaux sur sa carrière. Je ne ‘ Je ne veux pas dire qu’il devrait prendre sa retraite maintenant. C’était une mauvaise défaite”, a déclaré Froch.

“Où va-t-il maintenant? Poids moyen ou poids super-moyen? Quel que soit le poids, je ne pense pas que nous devrions enlever à quel point c’était une magnifique performance de Liam Smith.

Image:

Liam Smith était le plus petit homme mais a appliqué la pression





“Il a pris son temps dès le premier tour, il a remporté le premier et le deuxième tour sur ma carte, un peu un mauvais tour trois. Liam Smith, je pensais qu’il avait un bon départ et il décrochait plus de coups et il mettait Chris Eubank sur son pied arrière et contrôlant et dictant le rythme autour du ring.

“Puis, quand il a commencé à tirer, c’était fini de se battre.”

L’ancien champion du monde des poids lourds Johnny Nelson souligne qu’Eubank Jr aura toujours des options.

“Il y a des bagarres là-bas. Regarde cet endroit [the Manchester Arena], cet endroit était absolument génial. Ils pourraient le refaire. Ils pourraient le refaire à Anfield, où que ce soit. Mais il doit penser à quel poids il va continuer à boxer et quels sont ses rêves”, a déclaré Nelson.

Image:

Smith se détourne avec Eubank dans le coin





Eubank Jr pourrait utiliser la clause de revanche de son contrat pour déclencher un deuxième combat avec Smith. Mais Smith a également ouvert la porte à d’autres combats de haut niveau à l’avenir.

L’actuelle championne unifiée des super-welters, Natasha Jonas, a déclaré à propos de Smith: “Soit vous faites le match revanche, soit vous avez un autre grand nom. Il a prouvé ce soir qu’il était de ce niveau mondial.”

Carl Froch a accepté. “Je pense que ce qu’il pourrait envisager maintenant pourrait être simplement d’obtenir de l’argent à la banque à la fin de sa carrière. Un [Gennadiy] Golovkin se bat, qu’il se batte toujours ou non, un grand nom, remplissant cet endroit, quelle atmosphère incroyable c’était.

“Depuis Amir Khan-Kell Brook, je n’ai pas ressenti ce genre d’anticipation et d’atmosphère. Il mérite donc au moins un autre gros combat et je ne pense pas que ce soit pour un titre mondial. Je pense que ça doit juste être un Grand nom.”

