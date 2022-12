Chris et Candice ne pensent pas que Gizelle doit s’excuser

Malgré un couple #RHOP convenant que Gizelle Bryant doit des excuses pour un moment qui l’a mise “mal à l’aise”, M. et Mme Bassett pensent qu’un mea culpa est hors de question.

Dans l’épisode de dimanche de Les vraies femmes au foyer du Potomac, Candice Dillard a célébré l’obtention de son MBA à l’Université Howard avec une fête chez elle. Pendant la célébration, elle a tiré Karen Huger sur le côté pour s’excuser d’un moment désordonné lorsqu’elle a laissé entendre que Karen “se faufilait hors de la ville” pour tromper son mari, Ray Huger.

Comme indiqué précédemment lors du voyage du casting à Miami, Ashley Darby a accusé Candice de commérages sur Karen et a évoqué l’accusation «hors de la ville». Candiace a nié avec véhémence avoir fait ce commentaire, mais les producteurs de #RHOP ont diffusé un clip d’elle le disant. Plusieurs personnes ont souligné que la femme au foyer citait apparemment Charrisse Jackson Jordan, mais Candy a quand même reconnu et a dit qu’elle était désolée.

“J’étais désordonnée et ivre avec un démon”, a admis Candiace lors de sa fête. “Mon mauvais, je t’aime toi et Ray, vous êtes dans ces rues ensemble”, a-t-elle ajouté à Karen qui a facilement accepté ses excuses et l’a serrée dans ses bras.

“Quand vous possédez votre merde, je suis d’accord avec vous”, a déclaré Karen lors d’un confessionnal. “Ce n’est pas suffisant pour y mettre fin, mais je te surveille.”