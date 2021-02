Chris Doyle a démissionné de son poste avec les Jaguars de Jacksonville, un jour après qu’Urban Meyer a annoncé l’embauche controversée.

« Chris Doyle est venu nous voir ce soir pour présenter sa démission et nous avons accepté », a déclaré Meyer dans un communiqué publié par l’équipe. « Chris ne voulait pas distraire ce que nous construisons à Jacksonville. Nous sommes responsables de tous les aspects de notre programme et, rétrospectivement, aurions dû réfléchir davantage à la façon dont sa nomination a pu affecter toutes les personnes impliquées. Nous lui souhaitons le mieux alors qu’il avance dans sa carrière. «

Doyle a été embauché pour être le directeur des performances sportives des Jaguars.

Jeudi, après avoir annoncé l’embauche de Doyle, Meyer a déclaré que le propriétaire de la franchise Shad Khan et le directeur général Trent Baalke avaient approuvé la décision.

« Je connais Chris depuis près de 20 ans », a déclaré Meyer jeudi lors d’une conférence de presse. «Notre relation remonte à l’époque où j’étais à l’Utah et il était l’entraîneur de force n ° 1. Je l’ai examiné minutieusement avec notre directeur général et propriétaire. Je me sens bien à propos de la location, de son expertise à ce poste. Nous l’avons examiné. à fond et la performance sportive sera une priorité élevée. »

L’embauche a été accueillie avec un mépris immédiat.

Vendredi, Rod Graves de la Fritz Pollard Alliance – une organisation vouée à la promotion de la diversité dans la NFL – a qualifié l’embauche «d’inacceptable».

« À un moment où la NFL n’a pas réussi à résoudre son problème avec les pratiques de recrutement raciales, il est tout simplement inacceptable d’accueillir Chris Doyle dans les rangs des entraîneurs de la NFL », indique le communiqué de Graves. « Le départ de Doyle de l’Université de l’Iowa reflétait un mandat criblé de mauvais jugement et de mauvais traitements des joueurs noirs. Sa conduite devrait être aussi disqualifiante pour la NFL que pour l’Université de l’Iowa.

« La déclaration d’Urban Meyer, » Je connais Chris depuis près de 20 ans « reflète le bon vieux réseau de garçons qui est précisément la raison pour laquelle il existe une telle disparité dans les opportunités d’emploi pour les entraîneurs noirs. »

Doyle a quitté le programme de football de l’Iowa Hawkeyes le 15 juin après que des allégations de racisme et d’intimidation ont fait surface.

Une enquête externe du cabinet d’avocats Husch Blackwell de l’été dernier a révélé que les joueurs noirs de l’Iowa se sentaient traités durement.

« En résumé, les règles du programme ont perpétué les préjugés raciaux ou culturels et diminué la valeur de la diversité culturelle », indique le rapport. «Le programme a sur-surveillé les joueurs au point qu’ils ont ressenti une anxiété accrue et ont maintenu une culture qui permettait à un petit groupe d’entraîneurs de rabaisser les joueurs.

Contributeur: Lorenzo Reyes, USA TODAY