Chris D’Elia, qui a fait face à des allégations de harcèlement sexuel de filles mineures au cours de l’été, a rompu son silence après être devenu sombre sur les médias sociaux il y a des mois.

Le comédien a publié un Vidéo Youtube pour la première fois en huit mois, le vendredi 19 février, et l’intitulé «Ça fait un moment». (Il n’a également pas posté sur ses flux Instagram ou Twitter depuis juin.)

Dans la vidéo de près de 10 minutes, il a admis que le sexe « contrôlait ma vie » et a expliqué qu’il était sur la voie du rétablissement depuis plusieurs mois pour en savoir plus sur lui-même et sur son « problème » auto-décrit. Il a dit que pendant son «temps d’absence», il a cherché des conseils médicaux et une thérapie, a passé du temps avec sa famille et a essayé de «me regarder longuement».

« Ce que j’ai fini par comprendre, c’est que c’était toujours une question de sexe pour moi », a déclaré D’Elia. « C’était mon objectif tout le temps … Et j’avais un problème. Et j’ai un problème. »