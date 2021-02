Chris D’Elia dénonce les allégations d’inconduite sexuelle: «  J’ai un problème  »

Huit mois après que Chris D’Elia a été accusé d’inconduite sexuelle, le comédien répond aux allégations dans une vidéo YouTube de 10 minutes intitulée « Ça fait longtemps » partagée vendredi.

D’Elia a commencé la vidéo en reconnaissant son temps loin des projecteurs, notant qu’il voulait continuer ses affaires comme d’habitude, il pensait qu’il serait préférable de prendre le temps de réfléchir et d’être avec sa famille. Le comédien a doublé sa déclaration l’année dernière et a déclaré que tout ce qu’il avait fait «était légal et consensuel».

En septembre 2020, deux femmes se sont manifestées pour accuser D’Elia d’inconduite sexuelle, alléguant que le comédien s’était exposé à elles sans leur consentement. Cela fait suite à un flot d’accusations que D’Elia a reçues sur les réseaux sociaux en juin selon lesquelles il s’était engagé dans des messages inappropriés avec des adolescentes. L’animateur de podcast a publié une déclaration niant les allégations à l’époque, affirmant que toutes ses relations étaient légales et consensuelles.

« Je sais que cela a l’air mauvais et que cela ne montre pas toute l’étendue de ce qui s’est passé. Je soutiens le fait que toutes mes relations ont été consensuelles et légales et c’est tout. C’est la vérité », a déclaré l’acteur de « You » dans la vidéo vendredi.

L’acteur « Good Doctor » a admis qu’il avait un problème en matière de sexe et a déclaré qu’il avait recherché une thérapie et une aide médicale professionnelle.

« Ce que j’en suis venu à comprendre, c’est que c’était toujours une question de sexe pour moi. Ma vie était … je veux dire, le sexe, cela contrôlait ma vie. C’était le centre d’intérêt, c’était mon objectif tout le temps. Et j’avais un problème, et j’ai un problème », a déclaré D’Elia. « Ce n’est pas comme si, des mois plus tard, tout va mieux. J’ai besoin de travailler là-dessus. »

Le comédien a également réfléchi à la façon dont il traitait le sexe avec désinvolture lorsqu’il a commencé à faire du stand-up, notant qu’il était facile pour lui de l’avoir en raison du nombre de femmes qui lui enverraient un message après ses émissions.

« Je peux juste faire un spectacle et ensuite avoir des relations sexuelles », a déclaré D’Elia ajoutant que sa perspective avait changé depuis. «Faire ça, c’est traiter le sexe comme s’il était décontracté et désinvolte avec les gens et ce n’est pas le gars que je veux être. Ce n’est pas OK et je suis désolé pour ça. Cela me fait honte et me fait me sentir mal.

D’Elia a continué à dire qu’il avait triché dans la plupart de ses relations, y compris celle dans laquelle il est maintenant avec sa fiancée Kristin Taylor.

« Et c’est la fille de mes rêves, c’est la fille avec qui je veux être pour le reste de ma vie et même cela n’arrêterait pas ce que je faisais », a déclaré D’Elia.

Il a poursuivi: « J’ai une chance ici de m’excuser, auprès des gens qui ont été pris dans ça (juron). Les mensonges que je dirais à mon fiancé, mes amis … je suis désolé. »

En juin 2020, les accusations selon lesquelles D’Elia s’est engagée dans des messages inappropriés avec des adolescentes mineures ont inondé les médias sociaux après que l’utilisateur de Twitter Simone Rossi l’ait accusé de la «toiletter» à l’âge de 16 ans.

Dans une déclaration à USA TODAY à l’époque, D’Elia a répondu aux accusations dans une déclaration: «Je sais que j’ai dit et fait des choses qui auraient pu offenser des gens au cours de ma carrière, mais je n’ai jamais poursuivi sciemment aucune femme mineure. « Je n’ai jamais rencontré ni échangé de photos inappropriées avec les personnes qui ont tweeté à mon sujet. »

Trois mois plus tard, deux autres femmes se sont manifestées pour l’accuser d’inconduite sexuelle.

L’avocat de D’Elia, Andrew Brettler, a nié les accusations dans une déclaration à USA TODAY.

« D’Elia nie ces allégations et déclare catégoriquement qu’il ne s’est jamais engagé dans aucune conduite sexuelle avec une femme sans son consentement », a déclaré Brettler.

Contribution: Hannah Yasharoff et Charles Trepany