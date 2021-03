Chris D’Elia accusé d’exploiter sexuellement et de solliciter de la pornographie d’un adolescent en procès

Chris D’Elia a été accusé d’exploiter et de solliciter sexuellement la pornographie d’un jeune de 17 ans dans le cadre d’un nouveau procès.

Selon la plainte fédérale déposée mardi en Californie en Californie, D’Elia « a sollicité et reçu des dizaines de photos et de vidéos sexuellement explicites » de la plaignante, dénommée « Jane Doe », alors qu’elle avait 17 ans et qu’il avait 34 ans. exige un procès devant jury.

Un avocat de D’Elia a déclaré que le comédien nie les allégations et attend avec impatience de se défendre contre eux devant le tribunal.

Dans une déclaration fournie à USA TODAY par son avocate Chloe Neely, la plaignante, aujourd’hui âgée de 24 ans, a déclaré que D’Elia l’avait soignée lorsqu’elle était en dernière année de lycée et « encore enfant ».

«Chris D’Elia a abusé de son statut et de sa renommée pour m’attirer, profiter et me manipuler quand j’étais à un âge vulnérable», a-t-elle poursuivi. « Je veux que toutes les autres filles sachent qu’elles ne sont pas seules, et il est temps d’obtenir justice pour le bilan mental et physique qu’il nous a fait subir. »

Selon la plainte, la plaignante a d’abord contacté D’Elia en lui envoyant un message direct sur Instagram en 2014. À sa grande surprise, D’Elia a répondu et lui a demandé de venir à l’un de ses spectacles humoristiques, indique le costume. Selon le procès, D’Elia a commencé à demander au plaignant des photos sexuellement explicites, et le plaignant a envoyé au comédien environ cinq à 10 photos et vidéos sexuellement explicites d’elle-même avant de se rencontrer en personne.

Avant l’un de ses spectacles au Foxwoods Resort Casino dans le Connecticut, D’Elia a invité le plaignant à « traîner » dans sa chambre d’hôtel, où ils ont eu des relations sexuelles, indique le costume. Pendant les rapports sexuels, ajoute le costume, D’Elia a demandé à la plaignante quel âge elle avait et si elle était au lycée, ce à quoi elle a répondu qu’elle avait 17 ans et «oui». Selon le costume, D’Elia a dit que c’était «chaud», et les deux ont eu à nouveau des relations sexuelles après son émission ce soir-là.

Le procès dit que D’Elia a continué à solliciter des photos et des vidéos explicites de la plaignante après leur rencontre et a utilisé la manipulation et la dégradation pour la faire se conformer. Au cours de six ou sept mois, le plaignant a envoyé à D’Elia plus de 100 photos et vidéos sexuellement explicites, indique la poursuite, ajoutant que leur dernière correspondance remonte à 2019.

À la suite de D’Elia, le demandeur a subi «un préjudice émotionnel, physique et psychologique important», indique la poursuite.

Le procès intervient des mois après que le comédien a fait face à une cascade d’allégations d’inconduite sexuelle sur les réseaux sociaux, auxquelles il a répondu dans une vidéo YouTube de 10 minutes fin février. Dans la vidéo, D’Elia a doublé sa déclaration l’année dernière et a déclaré que tout ce qu’il avait fait «était légal et consensuel».

« Je sais que ça a l’air mauvais et que ça ne montre pas toute l’étendue de ce qui s’est passé. Je soutiens le fait que toutes mes relations ont été consensuelles et légales et c’est tout. C’est la vérité », a déclaré l’acteur de « You ». Le comédien a ajouté qu’il avait un problème en matière de sexe et a déclaré qu’il avait recherché une thérapie et une aide médicale professionnelle.

En juin 2020, les accusations selon lesquelles D’Elia s’est livrée à des messages inappropriés avec des adolescentes mineures ont inondé les réseaux sociaux après que l’utilisateur de Twitter Simone Rossi l’ait accusé de l’avoir «soignée» alors qu’elle avait 16 ans. Deux femmes se sont manifestées en septembre 2020 pour accuser D’Elia. d’inconduite sexuelle, alléguant que le comédien s’est exposé à eux sans leur consentement. L’animateur du podcast a publié une déclaration niant les allégations à l’époque.

