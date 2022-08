Chris Dawson, sujet d’un podcast sur le crime, reconnu coupable du meurtre de sa femme Lynette

Dawson, 74 ans, ancien enseignant et joueur de rugby, a longtemps clamé son innocence et plaidé non coupable du meurtre de sa femme. Il a été arrêté en 2018 – la même année, des millions de personnes ont écouté le podcast “The Teacher’s Pet”, qui examinait la relation du couple et les dernières semaines de la vie de Lynette, 33 ans.