Chris Dawson: le sujet du podcast The Teacher’s Pet crime reconnu coupable du meurtre de sa femme il y a 40 ans | Nouvelles du monde

Un Australien a été reconnu coupable du meurtre de sa femme il y a 40 ans après qu’un podcast populaire a déclenché une nouvelle enquête policière.

Chris Dawson, 74 ans, a été accusé d’avoir tué Lynette Dawson en janvier 1982, mais son corps n’a jamais été retrouvé et Dawson a soutenu qu’il n’était pas impliqué dans sa disparition.

L’affaire a attiré l’attention du public en 2018après avoir été présenté dans The Teacher’s Pet, un podcast sur le vrai crime, et la pression a augmenté pour rouvrir l’enquête.

Le podcast présentait un cas circonstancié selon lequel l’ancien joueur de la ligue de rugby avait assassiné sa femme.

Mardi, le juge de la Cour suprême de Nouvelle-Galles du Sud, Ian Harrison, a déclaré l’ancien professeur de lycée coupable d’avoir délibérément tué sa femme pour poursuivre une relation avec un ancien élève adolescent, qui avait gardé ses deux filles chez lui à Sydney.

En 2018, des médias, citant des sources policières, ont suggéré que l’enquête avait été rouverte après la publicité générée par le podcast, qui a été téléchargé 30 millions de fois.

Cependant, la police a déclaré à l’époque qu’elle avait rouvert l’enquête après que de nouveaux témoins se soient manifestés.

Dawson a opté pour un procès devant juge au lieu d’un jury, son équipe de défense affirmant que le podcast, que 60 millions de personnes ont écouté, lui a refusé un procès équitable en raison de la manière dont il était représenté.

Le juge a convenu que le podcast avait dépeint Dawson sous un jour négatif, mais a déclaré qu’il n’en avait pas tenu compte dans son verdict.

En 2003, une enquête avait recommandé d’accuser Dawson de meurtre, mais les procureurs ont refusé, invoquant un manque de preuves.

Dawson, qui a fait plus de 50 apparitions pour Newtown Jets dans les années 70, a affirmé que sa femme l’avait quitté et lui avait dit au téléphone qu’elle avait besoin d’espace, mais le juge a qualifié sa défense de fantaisiste et criblée de mensonges.

Le juge Harrison a déclaré qu’il n’y avait aucune trace de Mme Dawson contactant sa famille ou ses amis depuis sa disparition.

Greg Walsh, qui est l’avocat de Dawson, a déclaré après le verdict que son client ferait appel de la décision.

La police a inculpé Dawson en 2018, quatre mois après le dernier épisode du podcast, qui critiquait leur réponse à la disparition de Mme Dawson.

Le juge a noté que l’affaire était circonstancielle puisque le corps de Mme Dawson n’avait jamais été retrouvé et qu’il n’y avait aucune cause, lieu ou heure de décès connus.

Mais il a dit qu’une combinaison de petits éléments de preuve, y compris des incohérences dans la défense de Dawson, était convaincante.

“Je n’ai aucun doute, je suis convaincu au-delà de tout doute raisonnable, que la seule déduction est que Lynette Dawson est décédée … à la suite d’un acte conscient et volontaire de M. Dawson ayant pour effet de causer sa mort”, a-t-il déclaré. .

Dawson, qui était en liberté sous caution, a été placé en garde à vue.