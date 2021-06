CHRIS Cuomo s’est moqué d’une photo Twitter « grincer des dents » de ses biceps sortant d’un t-shirt de CNN alors qu’il disait aux commentateurs : « ne détestez pas ».

Cuomo a répondu à une série de tweets qui lui étaient adressés lundi, dont un d’un utilisateur qui a déclaré qu’il pourrait « se casser le bras » en se faisant plaisir.

L’animateur de CNN a répondu en publiant la photo du biceps avec la légende : « C’est comme ça que c’est arrivé ?! Hahahaha.

« Allez, bébé, ne [sic] détester – faciliter. Vous pouvez faire mieux que ce petit bs. »

Le message a suscité une énorme réaction, les utilisateurs qualifiant la photo de « bizarre » et de « grincer des dents » et faisant référence au frère scandalisé de l’animateur de télévision, le gouverneur de New York Andrew Cuomo.

« C’est la réponse la plus étrange que j’aie vue depuis un moment », a écrit un utilisateur.

« Une faible estime de soi associée à la lignée toxique de Cuomo, je suppose », a écrit un autre.

« Hé mec… il a besoin de tout ce muscle pour continuer à sortir son frère du caniveau », a plaisanté un autre utilisateur.

Le tweet original auquel Cuomo a répondu est venu après que l’hôte de CNN, 50 ans, ait partagé un tweet le félicitant, lui et ses collègues, pour leur couverture de l’effondrement meurtrier de la tour dans une ville près de Miami la semaine dernière.

« Apprécié », a ajouté Cuomo en réponse au tweet faisant l’éloge de son équipe. « Nous savons tous ce que nous voudrions si des êtres chers nous manquaient.

« La crise n’a pas de teinte rouge ou bleue. Ou du moins, elle ne devrait pas. La communauté #SurfsideCollapse était chaleureuse et embrassait les besoins. Impressionnée et respectée. »

L’auto-éloge était apparemment ce qui a attiré la colère de l’utilisateur que Cuomo retweeterait plus tard avec sa photo de biceps.

L’animateur de CNN a répondu à plusieurs des commentaires, à la fois positifs et négatifs, qu’il a reçus après avoir brandi ses armes.

Toutes les réponses à la photo de Cuomo n’étaient pas négatives, l’une louant l’hôte en tant que « modèle emoji »

« @ChrisCuomo, présentateur de CNN, journaliste, champion de la démocratie, conférencier, mari, père et modèle emoji », a écrit une utilisatrice nommée Sister Roma, faisant référence à l’emoji flexible.

De nombreux commentateurs ont profité de l’occasion pour appeler Fredo, le frère cadet de Cuomo, une référence au frère du chef de la mafia Michael Corleone dans Le Parrain.

Le personnage a une scène tristement célèbre dans Le Parrain : Partie II où il insiste sur le fait qu’il n’est « pas stupide » comme tout le monde le dit.

Cuomo a été capturé sur bande en 2019 lors d’un échange houleux avec quelqu’un qui l’appelait Fredo, affirmant que le nom est une « insulte » pour les Italo-Américains.

« Un punk a ** b****es de la droite m’a appelé Fredo », a déclaré Cuomo. « Je m’appelle Chris Cuomo. Je suis présentateur sur CNN.

« Ils utilisent ça comme une insulte à l’italienne. L’un de vous est-il italien? … C’est une insulte épouvantable pour votre peuple … C’est comme le mot N pour nous. »

Cuomo a ensuite présenté des excuses, affirmant qu’il « devrait être meilleur que les gars qui m’appâtent ».