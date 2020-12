Chris Cuomo de CNN a fustigé l’administration Trump à la suite des révélations selon lesquelles l’un de leurs conseillers scientifiques nommés a fait pression pour une « immunité collective » comme moyen de lutter contre le COVID-19.

Mercredi, des documents gouvernementaux non scellés ont révélé que la personne nommée, Paul Alexander, avait utilisé sa position de haut niveau pour présenter l’idée que les jeunes devraient être infectés en masse afin que le coronavirus puisse éventuellement disparaître.

Alexander a articulé le plan dans des courriels adressés à une autre personne nommée par Trump, Michael Caputo, ancien secrétaire adjoint du HHS.

« Les nourrissons, les enfants, les adolescents, les jeunes, les jeunes adultes, les personnes d’âge moyen sans conditions, etc. ont zéro à peu de risques … nous les utilisons donc pour développer un troupeau … nous voulons qu’ils soient infectés », a-t-il écrit, dans des e-mails époustouflants. Le sous-comité de sélection des coronavirus du comité a été obtenu et fourni à Politico.

Dans l’édition de mercredi soir de son programme CNN Prime Time, Cuomo a excorié l’administration Trump pour même avoir entretenu cette idée.

« Nous savons maintenant qu’un ancien haut responsable nommé par Trump a exhorté à plusieurs reprises d’autres hauts responsables de la santé à adopter une stratégie d’immunité collective. Cela signifierait permettre intentionnellement à des millions de personnes d’être dégoûtées par COVID », a bouillonné Cuomo.

Mercredi, des documents gouvernementaux non scellés ont révélé que la personne nommée par Trump, Paul Alexander (photo de gauche), a utilisé sa position de haut niveau pour promouvoir son idée selon laquelle les jeunes devraient être infectés en masse afin que le coronavirus puisse éventuellement disparaître. Alexander a articulé le plan dans des e-mails à un autre nommé par Trump, Michael Caputo (photo de droite)

Dans l’édition de mercredi soir de son programme CNN Prime Time, Cuomo a excorié l’administration Trump pour même avoir entretenu l’idée de l’immunité collective.

«Si c’est ce qu’ils voulaient, est-ce la raison de ce qu’ils ont fait? Ignorer la réalité de la pandémie, vous dire que ce n’était pas réel, se moquer des masques, dire aux gens de se rassembler, organiser les rassemblements.

«C’est le truc d’un film d’horreur. Trump et ses collègues ont-ils vraiment saboté la sécurité parce qu’ils voulaient que les gens soient malades? Ce n’est pas moi qui le dis. C’est l’un des leurs. ‘

La star du câble a poursuivi: « Vos chers dirigeants, ceux que vous honorez, ils voulaient que vous tombiez malade! »

«Ils vous ont menti sur la réalité. Ils vous ont dit que ça disparaîtrait quand ils savaient que ce ne serait pas le cas. C’est pire que jamais. Ce n’est pas faux. C’est un manque d’honneur. Et ça fait mal. Tant de gens sont partis. Tant de vies sont changées à jamais. Et pour quoi? Quelques sièges? Un sentiment de satisfaction d’avoir des gens divisés pour pouvoir compter sur un certain nombre de voix? Il n’y a aucun honneur à cela. Il n’y a pas de victoire.

Pendant ce temps, sur MSNBC, Chris Hayes a également fustigé l’administration Trump.

Hayes a déclaré aux téléspectateurs dans son émission All In mercredi soir que les e-mails d’Alexandre étaient la preuve que l’administration Trump tentait de rechercher l’immunité du troupeau.

« Ce qu’il faut comprendre à ce sujet, c’est que ce n’est pas un accident et ce n’est pas de la maladresse », a déclaré Hayes.

Donald Trump, son administration soutenue par les républicains de son parti, au Congrès, a explicitement poursuivi une stratégie qui conduirait à ce que plus d’Américains tombent malades et plus d’Américains meurent, et ils l’ont fait malgré le fait qu’ils continuaient à nier qu’ils poursuivaient le so appelée approche d’immunité collective. C’était toujours clair qu’ils l’étaient.

«Ils ont pris le parti de Covid. Ils avaient les mêmes objectifs que le virus », a déclaré Hayes.

« Grâce à une combinaison d’idiotie et de cynisme, ils ont pensé que cette voie s’alignant sur le virus pour infecter autant de personnes que possible serait la meilleure pour la réélection de Donald Trump. »

D’autres courriels d’Alexandre – obtenus par Politico – montrent que le conseiller scientifique a défendu sa pression pour l’immunité collective dans un courriel du 4 juillet.

«Il n’y a pas d’autre moyen, nous devons établir un troupeau et il ne s’agit que de permettre aux groupes non à haut risque de s’exposer au virus. PÉRIODE.’

Un autre e-mail de juillet adressé au commissaire de la Drug Administration Stephen Hahn avec d’autres fonctionnaires et Caputo décrivait la théorie.

‘[I]Il se peut que ce soit mieux si nous ouvrions et inondions la zone et permettons aux enfants et aux jeunes d’être infectés. Cela leur permettrait d’obtenir «une immunité naturelle… une exposition naturelle», a écrit Alexander.

Plus tard, il a écrit à propos de sa campagne pour l’immunité des troupeaux que si les jeunes étaient infectés plus «qui s’en soucie?

« Donc, l’essentiel est de savoir si c’est plus infectieux [sic] maintenant, la question est de savoir qui s’en soucie? Si cela cause plus de cas chez les jeunes, ma parole est de savoir qui s’en soucie… tant que nous prenons des décisions sensées et que nous protégeons les personnes âgées [sic] et les maisons de retraite, nous devons continuer avec la vie…. qui se soucie si nous testons plus et obtenons des tests plus positifs… »écrit-il.

Alexander a également attaqué Fauci dans les courriels, suggérant qu’il en savait plus que le chef vétéran de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses du CDC.

Alexander a également attaqué Fauci dans les courriels, suggérant qu’il en savait plus que le chef vétéran de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses du CDC.

« Arrêtez Fauci de parler … il déroute les gens … il fait trop basculer le message … et le résultat est qu’il n’est plus crédible … », a-t-il écrit.

Le 3 juillet, il a fait rage contre Fauci apparaissant à la télévision pour avertir d’une mutation sur COVID qui avait été identifiée.

« Maintenant, Fauci se lance dans la nouvelle pour effrayer à nouveau le monde … nous devons verrouiller pendant 10 ans … s’il avait ce qu’il voulait », a-t-il écrit.

«Il n’arrêtera pas !!!!!!!!!!!!!!!!!! Il ne peut pas se taire … et il n’est tout simplement pas sur la même longueur d’onde que le gouvernement … pense-t-il être le président?

Alexander a obtenu un doctorat en méthodologies de recherche en santé à l’Université McMaster au Canada en 2015 et y était professeur adjoint à temps partiel.

HHS a annoncé en septembre qu’Alexandre partait et que Caputo partirait en congé après les commentaires sans rapport qui ont été faits, appelant les alliés à se préparer pour une insurrection armée.

La publication des e-mails d’Alexandre est survenue alors que l’Amérique était témoin de son jour le plus meurtrier de la pandémie jusqu’à présent.

Les États-Unis ont établi un nouveau record de décès de coronavirus signalés en 24 heures à mercredi avec plus de 3700 citoyens succombant à la maladie.

Le bilan épouvantable de l’Université Johns Hopkins a marqué la quatrième fois que les décès quotidiens ont dépassé les 3000 tout au long de la pandémie. Tous les quatre se sont produits la semaine dernière.

Les hospitalisations ont également établi un nouveau record mercredi avec 113 069. Le nombre de personnes hospitalisées a dépassé 100000 pendant 15 jours consécutifs, avec des augmentations quotidiennes chaque jour depuis le 5 décembre.

Plus de 230 700 nouveaux cas ont été signalés – une augmentation de plus de 41 000 par rapport au décompte de mardi. Le nombre total de cas de plus de 16,87 millions représente environ cinq pour cent de la population américaine.