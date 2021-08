Chris Cuomo déchiré pour avoir affirmé que DeSantis détenait les États-Unis en otage de Covid après que l’hôte de CNN a rompu la quarantaine alors qu’il était malade

CHRIS Cuomo a été déchiré par les critiques après avoir affirmé que Ron DeSantis retenait l’« otage » américain de Covid après que l’ancre de CNN ait enfreint les règles de quarantaine alors qu’il était malade.

DeSantis, le gouverneur républicain de Floride, 42 ans, a signé vendredi un décret rendant le port du masque facultatif dans les écoles publiques de l’État.

Ron DeSantis, sur la photo, a été accusé d’avoir pris en otage les États-Unis pour son décret sur le port d’un masque Crédit : AP

Les critiques ont déclaré que Chris Cuomo, sur la photo, n’était pas en mesure de critiquer après avoir enfreint les réglementations Covid Crédit : Getty

Son ordre fait suite aux dernières directives des Centers for Disease Control and Prevention pour les écoles K-12 recommandant le masquage universel à l’intérieur pour tous les enseignants, le personnel et les élèves, qu’ils aient ou non reçu le vaccin Covid-19.

Cuomo a suggéré que les actions de DeSantis empêchaient les États-Unis de vaincre la pandémie.

« La question devient une perspective politique, c’est combien de temps permettez-vous à la majorité de ce pays, républicains, démocrates, indépendants, sud, nord, la majorité de chaque groupe et démographie que nous avons, de se faire vacciner, combien de temps autorisez-vous qu’ils soient pris en otage dans des États, disons, comme la Floride, où vous avez le gouverneur qui dit: « Ouais, je sais que ça éclate, je vais dans l’autre sens, ne Fauci pas ma Floride, pas de mandat de masque, je « Je laisserai les parents décider » », a demandé Cuomo sur Cuomo Prime Time lors de son entretien avec l’amiral Brett Giroir vendredi soir. « Où ce message va-t-il vous mener ? »

Karol Markowicz, un chroniqueur du New York Post, a déclaré que, étant donné que Cuomo a rompu la quarantaine l’année dernière, le présentateur de CNN n’est pas la meilleure autorité pour tirer sur le gouverneur de Floride.

Cuomo a tristement émergé de son sous-sol sur CNN en avril dernier, affirmant que c’était sa « rentrée officielle » dans le monde après avoir obtenu Covid.

Il a ensuite admis avoir été impliqué dans une altercation à l’extérieur de sa deuxième propriété, celle dans laquelle il n’avait pas été mis en quarantaine.

« Chris Cuomo a rompu la quarantaine alors qu’il était réellement malade de Covid, sans se soucier de qui d’autre il a infecté », a déclaré Markowicz dans une déclaration à Fox News.

Markowicz a ajouté que le frère du présentateur de CNN, le gouverneur de New York Andrew Cuomo, a supervisé une épidémie de Covid apparemment pire en comparant les populations des États.

« L’État de son frère compte deux millions d’habitants de moins que la Floride, mais 15 000 décès de Covid de plus, alors que NY gardait les écoles fermées et les petites entreprises s’effondraient. »

Peut-être que les Cuomo devraient faire une pause avant de nous dire comment nous devrions gérer Covid Karol Markowicz, chroniqueur du New York Post

« Peut-être que les Cuomo devraient faire une pause avant de nous dire comment nous devrions gérer Covid », a-t-elle ajouté.

Le contributeur de Fox News, Joe Concha, a soutenu les commentaires de Markowicz disant que Cuomo devrait « se récuser » de critiquer le leadership de DeSantis non seulement parce qu’il a enfreint les réglementations de Covid, mais aussi à cause des rapports dont le gouverneur et sa famille ont bénéficié en obtenant un accès rapide aux tests Covid avant d’autres New Yorkais.

« Chris Cuomo devrait se récuser de commenter les actions d’un autre gouverneur en ce qui concerne Covid », a déclaré Concha dans une déclaration à Fox News. « C’est le même gars qui a été testé avant que quiconque à New York ne puisse le faire au début de la pandémie, grâce à son frère. Le même gars qui a rompu sa propre quarantaine alors qu’il excrétait le virus. Un rapport de police a même été déposé contre lui après une confrontation verbale avec un homme dans la soixantaine. »

Concha a également noté la série d’allégations de harcèlement sexuel portées contre le gouverneur de New York. Cuomo a déclaré qu’il s’était excusé s’il avait mis quelqu’un « mal à l’aise », mais a nié tout acte répréhensible.

« Et Ron DeSantis n’a pas été accusé de harcèlement sexuel par plusieurs membres du personnel, comme l’a fait le gouverneur Cuomo. Chris Cuomo l’a conseillé sur la façon de vaincre ces allégations, prouvant qu’il n’est pas un point d’ancrage, mais un militant », a ajouté Concha. « Prenez son opinion avec une fraction de grain de sel. »

Ce n’est pas la première fois que Cuomo vise DeSantis. En juillet dernier, il a publiquement demandé pourquoi le vice-président de l’époque, Mike Pence, avait fait l’éloge de DeSantis et accusé le gouverneur d’avoir « mal géré » la pandémie.

Le décret de DeSantis intervient alors que la Floride a signalé 21 683 nouveaux cas de Covid-19, le total le plus élevé sur une journée de l’État depuis le début de la pandémie, selon les données fédérales sur la santé publiées samedi.

L’État est devenu le nouvel épicentre national du virus, représentant environ un cinquième de tous les nouveaux cas aux États-Unis alors que la variante delta hautement contagieuse du coronavirus continue de se propager.

Les chiffres montrent à quelle vitesse le nombre de cas augmente dans le Sunshine State : seulement un jour plus tôt, la Floride a signalé 17 093 nouveaux cas quotidiens.

Le pic précédent en Floride avait été de 19 334 cas signalés le 7 janvier, avant que la disponibilité des vaccins ne se généralise.

DeSantis a imputé la flambée à une augmentation saisonnière – plus de Floridiens sont à l’intérieur en raison du temps chaud avec la climatisation faisant circuler le virus.

La Floride est désormais l’épicentre des cas de Covid alors que la variante delta se propage aux États-Unis Crédit : Getty

Un agent de santé sur un site de service au volant mis en place par Miami-Dade et Nomi Health à Tropical Park se prépare à administrer un vaccin Covid-19 Crédit : Getty