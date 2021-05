Après la couverture élogieuse de son frère du gouvernement au début de la pandémie, Fredo Chris Cuomo s’est caché derrière CNN l’année dernière lorsque son frère était inondé de scandales sexuels et de maisons de retraite. Mais il s’avère que pendant qu’il se cachait, il participait à des appels stratégiques avec son frère sur la façon dont il devrait réagir aux scandales sexuels. Et ses conseils? Soyez provocant, résistez à « annuler la culture » et ne démissionnez pas:

NOUVEAU: Chris Cuomo, présentateur de CNN, a participé à une série d’appels stratégiques avec son frère et le personnel de son frère sur la manière dont le gouverneur devrait répondre aux allégations de faute. Network dit qu’il n’aurait pas dû participer et qu’il n’ira pas de l’avant. avec@sarahellison: https://t.co/knktC4eOpX – Josh Dawsey (@ jdawsey1) 20 mai 2021

L’ancre de CNN, Chris Cuomo, a conseillé à son frère, le gouverneur de New York, Andrew M. Cuomo, et aux hauts responsables du personnel du gouverneur sur la façon de répondre aux allégations de harcèlement sexuel formulées plus tôt cette année par des femmes qui avaient travaillé avec le gouverneur, selon quatre personnes familières. avec les discussions. Cuomo, l’une des plus grandes stars du réseau, a rejoint une série de conférences téléphoniques qui comprenait le principal assistant du gouverneur démocrate, son équipe de communication, des avocats et un certain nombre de conseillers extérieurs, selon les personnes proches des conversations, qui se sont exprimées à la condition de anonymat pour décrire les sessions privées. Les appels ont eu lieu plus tôt cette année, lorsqu’un nombre croissant d’allégations selon lesquelles Andrew Cuomo aurait fait des commentaires inappropriés ou touché des femmes sans leur permission se sont transformés en crise politique pour le gouverneur à trois mandats. Le présentateur du câble a encouragé son frère à adopter une position provocante et à ne pas démissionner du bureau du gouverneur, ont déclaré les gens. À un moment donné, il a utilisé l’expression «annuler la culture» comme raison de tenir ferme face aux allégations, ont déclaré deux personnes présentes lors d’un appel.

CNN affirme que cela était inapproprié et n’aurait jamais dû se produire, mais ils ne vont pas le discipliner pour cela. Juste une claque au poignet pour le petit Fredo, comme si de rien n’était:

La stratégie en coulisse proposée par Chris Cuomo, qui anime le journal télévisé de 21 heures de CNN, va à l’encontre de la norme largement acceptée dans le journalisme selon laquelle ceux qui rapportent les informations ne devraient pas être impliqués dans la politique. «Si vous conseillez activement un politicien en difficulté tout en étant un animateur à l’antenne sur un réseau d’information, ce n’est pas correct», a déclaré Nicholas Lemann, professeur à la Columbia Journalism School et rédacteur new-yorkais. Dans un communiqué, CNN a reconnu que Chris Cuomo avait participé aux séances de stratégie, affirmant que son implication était une erreur. « Chris n’a pas été impliqué dans la couverture étendue par CNN des allégations contre le Gouverneur Cuomo – à l’antenne ou dans les coulisses », a déclaré le réseau dans un communiqué. «En partie parce que, comme il l’a dit dans son émission, il ne pourrait jamais être objectif. Mais aussi parce qu’il sert souvent de caisse de résonance à son frère. «Cependant, il était inapproprié de s’engager dans des conversations impliquant des membres du personnel du gouverneur, ce que Chris reconnaît», a ajouté le communiqué. «Il ne participera pas à de telles conversations à l’avenir.» Le réseau a déclaré que Cuomo ne serait pas discipliné.

C’est déjà déjà assez qu’il ait participé à ces discussions avec ce frère. Mais son conseil était horrible. Cela n’avait rien à voir avec l’annulation de la culture et tout à voir avec le fait que l’aîné Cuomo ne régnait pas dans sa libido et harcelait de manière inappropriée les femmes qui travaillaient pour lui.

C’est le même Chris Cuomo, qui se défend de lui-même, qui attaque souvent les républicains dans le cadre de scandales similaires et les juge. Et CNN ne fait rien à ce sujet. C’est une autre raison pour laquelle CNN est une poubelle.