Chris Cuomo de CNN a conseillé le gouverneur Andrew Cuomo sur des allégations de harcèlement

Les discussions de l’animateur de CNN Chris Cuomo avec le personnel de son frère, le gouverneur de New York Andrew Cuomo, prétendument sur la manière de répondre aux allégations de harcèlement sexuel contre le gouverneur, étaient « inappropriées », a déclaré CNN jeudi.

Chris Cuomo s’est excusé pour le contact avec les conseillers gouvernementaux plus tard jeudi lors de l’ouverture de son programme CNN, « Cuomo Prime Time ».

Sa participation aux appels téléphoniques avec le personnel du gouverneur de New York a été révélée jeudi par le Washington Post.

L’animateur de « Cuomo Primetime » n’a pas couvert les accusations de harcèlement sexuel contre son frère aîné lors de son émission aux heures de grande écoute en raison du lien familial proche, mais l’histoire de jeudi a révélé le présentateur. implication dans les coulisses avec le gouverneur et son personnel.

CNN a fait ce point dans une déclaration à propos de la nouvelle, critiquant l’implication de Cuomo avec le personnel des gouverneurs.

Dans le communiqué envoyé à USA TODAY, CNN a déclaré: « Chris n’a pas été impliqué dans la large couverture par CNN des allégations contre le Gouverneur Cuomo – à l’antenne ou dans les coulisses. En partie parce que, comme il l’a dit dans son émission, il ne pourrait jamais soyez objectif, mais aussi parce qu’il sert souvent de caisse de résonance à son frère.

« Cependant, il était inapproprié d’engager des conversations impliquant des membres du personnel du gouverneur, ce que Chris reconnaît. Il ne participera pas à de telles conversations à l’avenir », conclut le communiqué.

CNN n’a fait aucune mention de mesures disciplinaires à prendre contre l’ancre.

Sur « Cuomo Prime Time », le présentateur a déclaré qu’il conseillerait toujours de manière informelle son frère, comme il l’a déclaré dans le passé, en disant aux téléspectateurs: « Je suis la famille d’abord, le travail ensuite. »

Mais « être journaliste et frère d’un politicien est unique – et un défi unique et j’ai une responsabilité unique d’équilibrer ces rôles », a-t-il déclaré. «La façon dont j’ai aidé mon frère compte aussi. Lorsque la situation de mon frère est devenue turbulente, qu’il a été mis en boucle dans des appels avec d’autres de ses amis et des conseillers qui comprenaient certains membres de son personnel – je comprends pourquoi c’était un problème pour CNN. Cela ne se reproduira plus. . «

Cuomo, qui a déclaré qu’il n’avait jamais essayé d’influencer la couverture de CNN sur son frère, a poursuivi: « C’était une erreur parce que j’ai mis ici mes collègues qui, je crois, sont les meilleurs du secteur. Je n’ai jamais eu l’intention de le faire. Je le ferais. je n’ai jamais l’intention de faire ça. Et j’en suis désolé. «

L’histoire du Post, basée sur des entretiens avec des personnes connaissant le contact qui ont parlé sous couvert d’anonymat, a déclaré que le jeune Cuomo avait participé à des conférences téléphoniques avec son frère, son équipe de communication, ses avocats et d’autres conseillers.

Les appels ont eu lieu plus tôt cette année après que des femmes ont affirmé qu’Andrew Cuomo avait fait des commentaires inappropriés ou les avait touchés sans autorisation. Le gouverneur était sous une pression intense alors que de nombreux acteurs politiques et extérieurs réclamaient sa démission.

Selon des sources anonymes du Post, Chris Cuomo, 50 ans, a conseillé à son frère, âgé de 63 ans, de prendre une position provocante et était contre sa démission. Il aurait également utilisé l’expression «annuler la culture» comme raison de maintenir le cap.

Dans une déclaration à USA TODAY, le porte-parole d’Andrew Cuomo, Rich Azzopardi, a déclaré: «il y a eu quelques conversations téléphoniques, avec des amis et des conseillers donnant des conseils au gouverneur».

Les nouvelles de jeudi ne sont que la dernière controverse impliquant Chris Cuomo en tant que journaliste et son lien avec son frère tenant un bureau.

De mars à juin 2020, alors qu’Andrew Cuomo était haut dans l’opinion publique pour sa gestion de la pandémie, il était un invité populaire de l’émission de Chris Cuomo, les deux se livrant à des nervures fraternelles. Plus tard, CNN a rétabli une interdiction contre Cuomo d’interviewer ou de raconter des histoires sur son frère, une situation qui est devenue particulièrement perceptible lorsque l’administration du gouverneur de New York a été interrogée pour ne pas avoir divulgué le nombre réel de décès dans les foyers de soins COVID-19.

Le Washington Post et Albany Times-Union ont rapporté en mars que Chris Cuomo était l’un des membres de la famille d’Andrew Cuomo qui avait reçu un accès spécial aux tests de coronavirus l’année dernière. Chris Cuomo a attrapé COVID en avril 2020 et a continué à ancrer son émission aux heures de grande écoute depuis son sous-sol.

L’avenir politique d’Andrew Cuomo est incertain car il fait face à des critiques et à des enquêtes liées aux allégations de harcèlement sexuel contre lui, à la sous-déclaration des décès dans les maisons de retraite COVID-19 et aux détails de son contrat de livre de 5 millions de dollars.

En réponse aux allégations de harcèlement, Cuomo s’est excusé en mars d’avoir mis les femmes mal à l’aise, mais a déclaré qu’il n’avait touché personne de manière inappropriée ni fait des avances inappropriées. Il a dit qu’il ne démissionnerait pas.

Lindsey Boylan, un ancien membre du personnel qui a publiquement accusé Cuomo de harcèlement, a critiqué Chris Cuomo dans un retweeter de l’histoire du Post jeudi, disant que son comportement est une raison pour laquelle les femmes ne se plaignent pas.

«Le travail de la presse est de responsabiliser les personnes qui abusent de leur pouvoir. Chris Cuomo a le microphone le plus bruyant de la plus grande station d’information du pays. Des systèmes d’alimentation entiers sont structurés pour protéger des hommes comme Andrew Cuomo. C’est un exemple à l’infini des raisons pour lesquelles les femmes ne se manifestent pas », a écrit Boylan.

Contributeur: Associated Press; Joseph Spector; Jon Campbell, New Équipe de l’État de York