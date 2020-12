Chris « CT » Tamburello entre dans la 36e saison de Le défi comme un homme célibataire.

Avant la première du 9 décembre de Le défi: agents doubles, MTV lance un teaser spécial doublé Le défi: les agents doubles déclassifiés le lundi 7 décembre. A aperçu de La vie hollywoodienne révèle que CT s’est séparé de sa femme depuis deux ans, Lilianet Solares.

Le père de 40 ans a déclaré aux téléspectateurs: « Ces dernières saisons, je n’étais pas au meilleur endroit mentalement. Le mariage n’allait pas bien. Nous sommes séparés. »

Il a expliqué qu’il faisait face à des problèmes depuis un certain temps et qu’il devait prendre du recul par rapport à sa relation. « J’ai l’impression de fuir les problèmes depuis longtemps », a déclaré CT. « J’ai l’impression qu’ils m’ont finalement rattrapé. Je ne pouvais plus me mentir. »

En entrant dans la nouvelle saison du concours, il veut s’entraîner et se mettre en forme après la séparation.