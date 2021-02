Chris Crocker parle des menaces de mort qu’il a reçues après avoir publié sa vidéo «Leave Britney Alone» en 2007.

Dans la vidéo virale, l’homme de 19 ans a exprimé sa tristesse totale face à la manière dont les médias et le public ont traité Britney Spears. À l’époque, un Chris en larmes a imploré: «Tout ce que vous voulez, c’est plus, plus, plus, plus, plus – laissez-la tranquille!

Ce clip émotionnel est devenu un sujet de discussion pour les comédiens et les animateurs de talk-shows, principalement aux dépens de Crocker.

Maintenant, Crocker est de nouveau sous les projecteurs, mais cette fois, les critiques voient l’erreur de leurs manières. Comme une personne tweeté, « Le mec » Laisse Britney tranquille « avait raison depuis le début. L’histoire le regardera avec bienveillance. »

En repensant à la réponse de la société à la vidéo dans un post Instagram du 9 février, Chris a déclaré qu’il pensait que l’indignation était en fait enracinée dans son identité de genre et non dans le souci de Britney.