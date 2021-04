Le directeur des produits de Facebook, Chris Cox, a reçu environ 69 millions de dollars pour rejoindre la société de médias sociaux en 2020.

Cox a rejoint Facebook en juin 2020 après une interruption de plus d’un an loin de l’entreprise. Cox est un leader moral clé chez Facebook et l’un de ses principaux dirigeants stratégiques, coordonnant la manière dont les différents services de l’entreprise fonctionnent les uns avec les autres.

Selon l’entreprise Procuration 2021, Cox a gagné plus de 421 000 $ en salaire, plus de 691 000 $ en prime et des attributions d’actions d’une juste valeur de près de 68 millions de dollars, qui seront acquises au cours des quatre prochaines années.

Le salaire et la prime de Cox étaient inférieurs à ses revenus en 2018, sa dernière année complète dans l’entreprise. Cependant, la rémunération en actions a considérablement augmenté, Facebook notant que la compensation massive a été accordée en relation avec le retour de Cox dans l’entreprise.

La société note également que Cox gagnera une prime en espèces supplémentaire de 4 millions de dollars cette année, à payer dans les 30 jours suivant le premier anniversaire de son retour sur Facebook.

De plus, le proxy déclare que Facebook a payé 90 000 $ à Cox alors qu’il était absent de l’entreprise pour avoir servi de conseiller stratégique.