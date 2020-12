« Evermore » de Taylor Swift n’est pas la seule sortie surprise de cette semaine.

Tôt vendredi matin, la succession de Chris Cornell a sorti un nouvel album posthume du regretté Soundgarden et Audioslave rocker, décédé du suicide en 2017 à 52 ans.

« No One Sings Like You Anymore », sorti maintenant, est une collection de 10 chansons de reprises enregistrées par Cornell en 2016 après une tournée à l’appui de l’album solo « Higher Truth », sorti un an auparavant. Le nouvel ensemble reflète son goût musical éclectique, avec des reprises de joyaux cachés et des morceaux moins connus de John Lennon (« Watching the Wheels »), Janis Joplin (« Get It While You Can »), Electric Light Orchestra (« Showdown ») , Ghostland Observatory (« Sad Sad City ») et autres.

«Ce disque met en valeur les capacités vocales de Chris et l’étendue de ce qu’il a pu faire. Il y a une raison pour laquelle il est l’une des plus grandes voix de son temps», déclare sa veuve Vicky Cornell. « Ce qui est vraiment spécial à ce sujet, c’est que vous pouvez voir une autre facette de Chris. Cela vous donne un aperçu de son monde et vous permet de le voir comme un fan. Les fans ont leurs listes de lecture et ce serait peut-être la (liste de lecture) de Chris: quoi a résonné avec lui personnellement, et ce qu’il pensait pourrait être amusant et ajouter son empreinte. «

Cornell parle à USA TODAY de son défunt mari, avec qui elle partage deux enfants: Toni, 16 ans, et Christopher, 15 ans (sa fille aînée, Lily, 20 ans, est issue d’un précédent mariage avec Susan Silver.)

Question: L’un de mes favoris sur cet album était « Watching the Wheels », que Lennon a écrit sur la paternité et a également été publié à titre posthume. Qu’est-ce qui a attiré Chris vers cette chanson?

Vicky Cornell: Chris était un grand fan des Beatles mais aussi un grand fan de Lennon, et cette chanson était l’une de ses préférées. Il s’y connectait personnellement: il s’agissait de Lennon qui changeait toute sa vie, et pour Chris, c’était beaucoup de mettre de côté ce comportement autodestructeur et de décider: « Ce n’est pas ce que je veux être » et de décider d’être propre et avoir une famille et que sa famille était la chose la plus importante.

Quand nos (enfants) étaient bébés et qu’il était avec Audioslave, il sortait littéralement de la scène et nous retournions à l’hôtel, les baignions et les couchaient. C’était juste ce père de famille. Il est probablement difficile pour les gens d’imaginer que Chris Cornell assiste à chaque conférence parent-enseignant. Même en faisant ce disque, nous avons repris cette petite aile du Beverly Hills Hotel et les enfants se réveillaient le matin avec Chris, nous prenions tous le petit déjeuner ensemble, allions au studio et ils y restaient toute la journée jusqu’à il était temps de faire leurs leçons. Je pense donc que cette chanson a tellement résonné avec lui – et pour moi, cela signifie tellement – parce que c’était notre vie.

Q: À la lumière de sa mort, y a-t-il d’autres chansons qui résonnent différemment avec vous maintenant?

Cornell: Beaucoup de gens pensent que Chris souffrait de dépression. Il ne l’était pas et cet album l’illustre. … Chris était un homme très heureux: un père et un mari, et heureux de sa vie. Je pense que beaucoup de ces chansons, cependant, ont résonné avec lui différemment.

Par exemple, «Pour être bien traité» de Terry Reid. Chris s’est identifié aux paroles: Il avait vu la trahison de ses amis et dans des relations personnelles et familiales où il faisait confiance à des personnes qui le blessaient ou le laissaient tomber. C’est toujours le pire quand ça vient de ceux qui sont les plus proches de toi, ça va plus loin. Mais Chris croyait au bien et savait que la vie n’était pas juste, donc une partie de cela revient (écoute) maintenant. La vérité est que Chris n’était pas vraiment sombre. Il a eu cette enfance mouvementée, dont il parlait, et il a vécu beaucoup de choses dans la vie, mais c’était toujours de l’espoir et de la lumière.

Q: Lily a interprété une reprise d’Alice in Chains lors d’un événement la semaine dernière, et Toni est déjà un musicien assez prolifique. Qu’est-ce que ça fait de les voir suivre les traces de leur père?

Cornell: C’est doux-amer. Je vois mon Toni et c’est parfois vraiment déchirant. Mais ça me donne de la joie de savoir qu’il fait partie d’elle. Je la vois en studio et elle est en train de comprendre comment faire fonctionner l’équipement et FaceTiming avec les gens avec qui son père travaillait, et c’est vraiment spécial. Aussi juste assis là à écrire pendant des heures, à enregistrer et à jouer. Parfois, c’est vraiment déchirant parce que c’était sa place spéciale avec son père. C’était leur lien spécial. Donc, ne le voir pas là, pouvoir la guider, ça fait des ravages. Quand je la vois parcourir ses livres et lire de la poésie et tout ça, je ne peux m’empêcher d’être un peu attristée par tout ça. Mais je suis reconnaissant de savoir qu’il est toujours là.

Q: Après cet album, y a-t-il d’autres musiques inédites de Chris qui pourraient voir le jour?

Cornell: Oui. Toute la musique de Chris, y compris Soundgarden, verra le jour car il n’y a rien au monde qui me soulève le plus que de partager les cadeaux de Chris, de faire prononcer son nom et de diffuser sa musique. Il est vivant de cette façon et son héritage se perpétue. C’est donc la chose la plus importante pour moi, voir à quel point les gens l’aiment, le manquent, le respectent et à quel point nous voulons plus de sa musique. Donc tout sera publié.