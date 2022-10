Chris Colfer jette de l’ombre sur Lea Michele, dit qu’il ne prévoit pas de voir l’ancienne co-star de “Glee” dans “Funny Girl”

L’ancienne co-star de “Glee” de Lea Michele, Chris Colfer, a offert une réponse effrontée lorsqu’on lui a demandé s’il prévoyait de voir sa star tourner dans la reprise de Broadway de “Funny Girl”, laissant peu d’imagination quant à ce qu’il ressent pour son ancien collègue qui a déjà été accusé d’intimidation sur le plateau.

“Oh, non, tu vois ‘Funny Girl?'”, a répliqué Colfer lorsque l’humoriste Michelle Collins lui a demandé dans “The Michelle Collins Show” s’il prévoyait de voir l’émission. “Oh. Ma journée est soudainement devenue si remplie.”

LE CASTING ‘FUNNY GIRL’ DE LEA MICHELE SLAMMÉ PAR SAMANTHA WARE

“J’ai vu ‘Six’ hier soir, et c’était incroyable”, a poursuivi Colfer, faisant référence à une autre émission populaire de Broadway.

Collins a pressé Colfer de confirmer qu’il ne verrait pas le spectacle de Lea pendant qu’il était à New York.

“Non, je peux être déclenché à la maison”, a-t-il répondu.

Des années après la fin du tournage de “Glee”, quelques-unes des co-stars de Michele se sont manifestées pour alléguer qu’elle avait créé un environnement de travail toxique. Co-vedette Samantha Ware a accusé Michele en 2020 de faire de sa vie un “enfer vivant” sur le plateau et a affirmé que l’actrice avait menacé de faire caca dans sa perruque.

Ware a également affirmé, dans une interview avec Variety, que Michele lui avait dit qu’elle ne “méritait” pas d’avoir son travail. Les autres membres de la distribution de “Glee”, Amber Riley et Alex Newell, ont semblé encourager Ware à s’exprimer. Heather Morris, qui a joué Brittany S. Pierce dans la série, a déclaré dans sa propre déclaration qu’il était “désagréable” de travailler avec Michele, mais que les membres de la distribution avaient “peur” de faire part de leurs préoccupations aux dirigeants.

Lorsque Michele a eu le concert de Fanny Brice à Broadway, Ware a tweeté : “Oui, Broadway défend la blancheur.”

‘GLEE’ STAR HEATHER MORRIS DIT QUE LE CAST A ÉTÉ ‘EFFRAYÉ’ POUR SOULEVER DES INQUIÉTUDES AU SUJET DU COMPORTEMENT RUDE ALLÉGUÉ DE LEA MICHELE

« FUNNY GIRL » DE BROADWAY HÉBERGE UNE RÉUNION « GLEE » ENTRE LEA MICHELE ET DARREN CRISS

Michele a admis avoir un “avantage” en ce qui concerne la façon dont elle se présente au travail.

“J’ai un avantage sur moi”, a-t-elle déclaré au New York Times dans un article de profil publié avant ses débuts dans “Funny Girl”. “Je travaille très dur. Je ne laisse aucune place aux erreurs. Ce niveau de perfectionnisme, ou cette pression de perfectionnisme, m’a laissé beaucoup d’angles morts.”

“Je comprends vraiment l’importance et la valeur d’être un leader”, a déclaré plus tard l’actrice. “Cela signifie non seulement aller et faire du bon travail lorsque la caméra tourne, mais aussi quand ce n’est pas le cas. Et ce n’était pas toujours la chose la plus importante pour moi.”

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le tour de Michèle en Fanny Brice a été un moment de vie imitant l’art. Dans “Glee”, le personnage de Michele, Rachel Berry, obsédée par Barbra Streisand, auditionne et décroche le rôle de Fanny, menant à l’épisode culminant intitulé “Opening Night”, où la performance de Rachel reçoit des ovations debout.

Sa soirée d’ouverture à New York semble également avoir été un succès, des rapports indiquant qu’elle a reçu au moins quatre ovations debout avant l’entracte. On lui attribue le mérite d’avoir aidé le spectacle en difficulté à se remettre sur pied après ses problèmes de vente de billets pendant le temps de Beanie Feldstein dans le rôle principal.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

On a demandé à d’autres anciennes co-stars de “Glee” de Michele si elles prévoyaient de voir “Funny Girl”.

“Si je suis à New York, j’irai le voir. Broadway est ma maison, et je suis triste que Jane m’ait manqué”, a déclaré Jenna Ushkowitz, qui jouait Tina Cohen-Chang dans “Glee”, faisant référence à “Glee’s” Jane Lynch, qui jouait auparavant le rôle de la mère de Fanny.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait tendu la main à Michele, Ushkowitz a répondu: “Je ne l’ai pas fait. Je vais en rester là.”