Chris Christie se rendra en Israël ce week-end : exclusivité CNN

Le candidat républicain à la présidentielle et ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, prend la parole lors d’une réunion annuelle des dirigeants de la Coalition juive républicaine, le samedi 28 octobre.





CNN

—



Ancien gouverneur du New Jersey. Chris Christie se rendra en Israël dimanche, ce qui fera de lui le premier candidat républicain à la présidentielle à se rendre dans le pays depuis les attentats du Hamas du 7 octobre.

Christie, qui a fait du leadership américain sur la scène mondiale un point central de sa campagne, a confirmé jeudi ce voyage, qui a été rapporté pour la première fois par CNN, dans une mairie du New Hampshire.

L’ancien gouverneur du New Jersey a déclaré qu’il rencontrerait les familles des personnes kidnappées par le Hamas, ainsi que des soldats des Forces de défense israéliennes et des responsables du gouvernement israélien.

Il devrait également se rendre dans la région dite de l’enveloppe de Gaza, dans le sud d’Israël, selon un itinéraire de voyage partagé avec CNN.

Dans ce qui aurait pu être un avant-goût de ses discussions de ce week-end avec des responsables israéliens, Christie a exhorté Israël à renoncer la phase de débat Mercredi soir à Miami, pour protéger à la fois son intégrité territoriale et la sécurité de ses civils et pour garantir que « le Hamas ne puisse plus jamais faire cela ».

« Le fait est qu’Israël et sa communauté du renseignement ont échoué. Ils ont échoué ici, et ils ont échoué envers le peuple de l’État d’Israël », a-t-il soutenu, affirmant que les États-Unis doivent travailler en étroite collaboration avec Israël pour améliorer la collecte de renseignements dans la région.

Il a également encouragé les dirigeants israéliens à « garder les yeux sur la balle », en termes de collaboration avec les nations arabes « raisonnables » et d’isolement de l’Iran au Moyen-Orient.

Christie a déclaré jeudi à Anderson Cooper de CNN qu’il pensait que les discussions sur une solution à deux États dans la région « auraient dû s’arrêter définitivement » à la suite des attaques du Hamas, bien qu’il ait déjà exprimé son soutien à ce résultat ultime.

“Je pense qu’il ne peut y avoir de discussion à l’heure actuelle sur une solution à deux États tant que l’on ne dispose pas de la capacité du Hamas à perpétrer à nouveau ce type d’attaque terroriste”, a-t-il déclaré sur “AC360”.

Ce ne sera pas la première fois que Christie se rend en Israël – il a visité le pays en 2012 lors de son premier voyage à l’étranger en tant que gouverneur.

Christie, qui a rencontré le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev quelques mois seulement après le lancement de sa candidature à l’élection présidentielle de 2024, a placé la résistance aux adversaires américains à l’étranger au cœur de sa vision de l’Amérique et a pris ses distances avec ses rivaux réticents à fournir une aide aux alliés en temps de guerre. .

“C’est le prix que nous payons pour être les leaders du monde libre”, a-t-il déclaré mercredi, accusant la Chine, l’Iran et la Corée du Nord de travailler pour soutenir la Russie parce que “les dictateurs travaillent ensemble”.

Après son retour d’Israël, Christie devrait prononcer mercredi un discours de politique étrangère à l’Hudson Institute et exposer davantage sa vision du monde.

Le président Joe Biden s’est rendu en Israël le mois dernier lors d’un voyage extraordinaire en temps de guerre à Tel Aviv, où il a exprimé son soutien au droit du pays à se défendre et a plaidé pour l’allégement des souffrances des civils à Gaza.

À l’époque, Christie avait déclaré qu’il pensait que c’était « la bonne chose » pour Biden d’aller en Israël et de faire preuve de « solidarité physique » avec l’allié américain.

Depuis lors, Israël a étendu ses opérations terrestres à Gaza, et des divisions politiques croissantes ont éclaté aux États-Unis et dans le monde sur la question de savoir si un cessez-le-feu devait être mis en œuvre.

La Maison Blanche a annoncé jeudi qu’Israël avait accepté de procéder à des pauses quotidiennes de quatre heures dans les opérations militaires dans les zones du nord de Gaza.

Christie avait précédemment déclaré à CNN qu’il ne pensait pas qu’une pause humanitaire dans l’invasion terrestre de Gaza par Israël permettrait finalement aux otages américains de quitter la région.

« Écoutez, je pense que si nous pouvions faire sortir les Américains, ce serait un objectif à atteindre, mais je ne pense pas que cela se produirait. Je pense que ce que souhaite le Hamas, ce n’est pas une pause. Ils voudraient avoir la garantie qu’Israël n’envahira pas du tout Gaza. Et nous ne pouvons pas leur donner cette garantie en raison de l’attaque qu’ils ont perpétrée le 7 octobre », a-t-il déclaré à la fin du mois dernier.

Cette histoire a été mise à jour avec des développements supplémentaires.