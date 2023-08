Chris Christie se rend en Ukraine, soulignant la division du GOP sur le rôle des États-Unis

Commentez cette histoire Commentaire

KYIV, Ukraine – Le républicain Chris Christie, qui parie sur une longue candidature pour l’investiture présidentielle de son parti, s’est rendu vendredi en Ukraine où il a rencontré le président Volodymyr Zelensky lors d’une voyage qui a souligné les fortes divisions du GOP sur le soutien américain au pays dans sa guerre contre la Russie et les enjeux élevés pour l’Ukraine, qui dépend désormais de l’aide militaire et économique américaine pour sa survie.

L’ancien gouverneur du New Jersey est arrivé vendredi à Kiev pour ce qu’il a présenté comme une mission d’enquête visant à évaluer l’efficacité de l’aide militaire américaine à l’Ukraine, bien que Christie soit resté dans les limites relativement sûres de la région de Kiev et n’ait pas visité la ligne de front. positions où des armes occidentales sont utilisées dans le but d’évincer les envahisseurs russes du territoire occupé. Christie a également visité Moshchun et Bucha, qui ont été ravagées par les forces russes avant d’être forcées de battre en retraite au printemps 2022 et où des soldats russes ont été accusés de crimes de guerre.

L’aide militaire américaine de plus de 43 milliards de dollars est un point de discorde dans la primaire républicaine, opposant des candidats tels que Christie, qui ont exprimé leur soutien sans réserve à l’Ukraine en tant que soutien nécessaire d’un allié démocratique, à l’ancien président Donald Trump, le principal candidat à la nomination, et d’autres rivaux qui ont préconisé une moindre implication des États-Unis et une plus grande concentration sur les questions nationales.

Où en sont les candidats républicains à la présidentielle de 2024 sur l’Ukraine

Trump, qui ne s’est pas rendu en Ukraine, a énervé Kiev et ses partisans occidentaux avec ses demandes de suspendre l’aide à la sécurité pour un effet de levier politique intérieur. La semaine dernière, Trump a appelé les républicains du Congrès à suspendre tout soutien militaire à l’Ukraine jusqu’à ce que l’administration Biden coopère avec leurs enquêtes sur les relations commerciales du président et de son fils Hunter Biden – une demande qui faisait écho à la conduite de Trump qui a conduit à son premier procès en destitution, lorsqu’il a retenu son aide pour faire pression sur Zelensky pour qu’il annonce une enquête sur Biden.

Trump a également salué l’intelligence du président russe Vladimir Poutine tout en essayant de dépeindre Biden comme un leader faible, et il a insisté sur le fait qu’il pourrait mettre fin à la guerre dans les 24 heures, se vantant de ses bonnes relations avec Zelensky et de relations « encore meilleures » avec Poutine.

Christie cherche à utiliser la visite en Ukraine pour redorer son blason sur la scène mondiale et renforcer le contraste avec Trump, qu’il a fréquemment attaqué. Les sondages sur la course au GOP montrent que Christie a beaucoup moins de soutien que Trump et suscite la colère de nombreux conservateurs.

Dans une interview avec le Washington Post à bord d’un train de nuit vers Kiev depuis la Pologne, Christie a déclaré qu’il espérait que les électeurs républicains avaient commencé à reconsidérer lequel des candidats de leur parti aurait la bande passante pour s’attaquer « aux problèmes vraiment compliqués que le prochain président devra affronter ». s’occuper » – y compris l’Ukraine – « et qui va s’occuper d’essayer de ne pas aller en prison ».

Son commentaire faisait référence à Trump, qui a été traduit devant un tribunal fédéral jeudi pour des accusations liées à ses efforts pour annuler les élections de 2020, et qui a été inculpé dans deux affaires pénales distinctes plus tôt cette année.

L’offensive ukrainienne progresse à la recherche d’une percée

Au-delà de son argument selon lequel Trump est trop embourbé dans son bourbier de problèmes juridiques pour se concentrer sur les décisions les plus importantes auxquelles sont confrontés les États-Unis, Christie a également cherché à amplifier les différences politiques entre les deux sur la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Ces différences pèsent non seulement sur la primaire du GOP, mais aussi sur le débat au Congrès sur l’aide future.

Dans l’interview, Christie a également fait référence à d’autres candidats républicains : le gouverneur de Floride Ron DeSantis et l’entrepreneur et auteur Vivek Ramaswamy. DeSantis a eu du mal à articuler une position cohérente plus tôt cette année, face au retour de bâton des donateurs et de l’aile la plus belliciste du GOP lorsqu’il a décrit l’invasion de l’Ukraine par la Russie comme un « conflit territorial ». Il a ensuite fait marche arrière. Ramaswamy a plaidé pour des concessions à la Russie pour négocier un traité de paix et a déclaré qu’il limiterait les financements supplémentaires pour l’Ukraine.

«Nous avons des gens dans le parti comme Trump et Ron DeSantis, Vivek, qui donnent aux gens un faux choix, qui est« Eh bien, nous ne pouvons faire qu’une chose; nous pouvons soit améliorer les choses aux États-Unis, soit aider l’Ukraine », a déclaré Christie. « Quand vous regardez le montant d’argent que nous avons envoyé à l’Ukraine en pourcentage du budget fédéral, quiconque peut faire le calcul sait que c’est une déclaration ridicule. »

Christie est le deuxième candidat républicain déclaré à la présidence à se rendre en Ukraine cet été et à rencontrer Zelensky, après l’ancien vice-président Mike Pence. Il a dit qu’il voulait évaluer le moral des troupes ukrainiennes de première main et voir les circonstances sur le terrain ici afin qu’il puisse parler avec plus d’autorité des raisons pour lesquelles les États-Unis devraient maintenir leurs engagements envers l’Ukraine à un moment où de nombreux républicains sont sceptiques.

L’ambassadrice d’Ukraine encourage les candidats à la présidence à visiter son pays, y compris Trump

Le Congrès s’est approprié plus de 63 milliards de dollars pour aider l’Ukraine, mais une aile vocale du GOP à la Chambre des États-Unis a fait campagne pour couper complètement l’aide.

Lors de la primaire présidentielle du GOP, Christie, Pence, l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley et le sénateur Tim Scott (RS.C.) ont fait valoir à des degrés divers que les États-Unis devraient continuer à envoyer de l’aide à l’Ukraine. Ils s’opposent tous à l’implication des troupes de l’OTAN dans le conflit, une position partagée par Biden.

Trump a adopté une position différente sur l’Ukraine car il a insisté, sans donner d’explication détaillée, sur le fait qu’il pourrait mettre fin au conflit en 24 heures s’il était de retour à la Maison Blanche. Lors d’une conférence de presse avec Poutine à Helsinki en juillet 2018, Trump s’est rangé du côté du dirigeant russe au sujet de l’évaluation des agences de renseignement américaines selon laquelle la Russie s’était ingérée dans l’élection présidentielle américaine de 2016.

DeSantis appelle à «trancher la gorge» au gouvernement, intensifiant la rhétorique

Le premier procès en destitution de Trump a porté sur la façon dont il a refusé l’aide de l’Ukraine pour faire pression sur Zelensky pour qu’il annonce une enquête sur la conduite de Biden. Trump a été acquitté par le Sénat américain.

La division républicaine sur l’Ukraine reflète l’influence croissante de la faction non interventionniste de la base du GOP, qui a adopté la philosophie « America First » de Trump. En écho aux plaintes concernant les engagements prolongés de l’Amérique en Irak et en Afghanistan, un nombre croissant d’électeurs républicains ont fait part de leurs inquiétudes dans des entretiens avec le Washington Post sur le montant que les États-Unis dépensent pour l’aide à l’Ukraine à un moment où ils ressentent encore la morsure. de l’inflation à la maison.

Un sondage de la faculté de droit Marquette de juillet a révélé que 51 % des républicains ont déclaré que les États-Unis apportaient « trop » de soutien à l’Ukraine, 32 % ont déclaré que c’était « à peu près juste » et 17 % ont déclaré que ce n’était « pas assez ».

Pourtant, la majorité des Américains soutiennent l’effort de l’Ukraine. Quelque 66% des Américains ont déclaré que soutenir l’Ukraine était dans l’intérêt national des États-Unis dans un sondage de l’Université Quinnipiac publié en juin, tandis que 28% ont déclaré que ce n’était pas le cas. Environ 40% des républicains ont déclaré que soutenir l’Ukraine n’était pas dans l’intérêt national des États-Unis et une faible majorité – 52% – a déclaré que c’était le cas.

Se tenir derrière l’Ukraine est parfois devenu une position difficile pour certains des candidats du GOP lorsqu’ils parlent devant des militants. Pence, par exemple, a été hué dans l’Iowa lors d’un récent sommet lorsqu’il a exprimé son soutien à l’envoi de fonds et d’armes à l’Ukraine.

Le désaccord entre les candidats à la présidence du GOP a semé la consternation chez certains alliés occidentaux quant à savoir si l’Ukraine peut compter sur le soutien militaire américain continu après l’élection présidentielle si Biden est vaincu.

Biden a cherché à apaiser ces inquiétudes, insistant lors du récent sommet de l’OTAN sur le fait que les États-Unis « n’hésiteraient pas » et que leur « engagement envers l’Ukraine ne faiblira pas ».

Mais cela reste une question ouverte compte tenu de l’imprévisibilité du concours pour la Maison Blanche et de la faible majorité des républicains à la Chambre, où le président Kevin McCarthy (R-Calif.) fera face à une opposition farouche à un financement supplémentaire pour l’Ukraine de la part de ses propres membres. faire la fête. McCarthy a déjà déclaré qu’il n’envisageait pas de légiférer pour un financement supplémentaire de l’Ukraine en dehors du processus budgétaire ordinaire.

Des drones frappent des bâtiments fastueux de Moscou alors que l’Ukraine dit que les Russes devraient ressentir la guerre

Vendredi à Bucha, Christie a vu les fosses communes d’Ukrainiens qui ont été tués et torturés par les troupes d’occupation russes.

Conduit à travers l’église St. Andrew de Bucha par le maire Anatoly Fedoruk, Christie a vu des photographies graphiques montées sur des chevalets dans toute l’église, documentant les corps des victimes de la torture. Fedoruk a décrit comment les habitants avaient été brutalisés par des soldats russes. À l’extérieur, Christie a placé des fleurs sur un site commémoratif marquant les fosses communes.

« Les Américains sont une nation particulièrement visuelle ; Les choses ne sont pas aussi réelles pour nous si nous ne les voyons pas », a déclaré Christie en quittant l’église. « En les voyant, on les ressent. Et donc je suis ici parce que je veux que le peuple américain voie les choses que je vois – et je suis convaincu que lorsqu’ils le feront, que la résolution qu’ils ont déjà – et il y a des centaines de millions d’Américains qui soutiennent notre partenariat avec l’Ukraine – mais leur détermination deviendra encore plus grande.

« Je dirai à tout le monde à la maison ce que j’ai vu ici », a déclaré Christie au maire alors qu’il quittait Bucha. « Reste fort. »

L’ancien gouverneur du New Jersey a fait le long voyage de Varsovie à Kiev en transportant un cadeau soigneusement emballé pour Zelensky dans un grand sac à linge rayé gris et blanc que lui et sa femme ont trouvé chez Walmart après avoir cherché un transporteur approprié qui conviendrait à son inhabituel dimensions. (La femme de Christie a attaché des poignées au sac avec sa machine à coudre afin qu’il puisse le porter à travers la sécurité de l’aéroport et le porter sur son épaule pendant toute la durée du voyage.)

Christie a déclaré avoir été ému l’année dernière par une vidéo qu’il a vue sur les réseaux sociaux d’un groupe ukrainien jouant « It’s My Life » de Bon Jovi près du rivage dans la région d’Odessa alors que les Ukrainiens transportaient des sacs de sable dans le cadre de leur défense contre les attaques russes. Bon Jovi avait partagé cette vidéo de 2022 après sa publication.

Avant le voyage, Christie a appelé Jon Bon Jovi – un ami qu’il connaît depuis près de deux décennies – et lui a demandé de dédicacer une copie de la couverture de l’album vinyle à présenter à Zelensky en témoignage de la force et du courage du peuple ukrainien.

Bon Jovi voulait faire plus, a déclaré Christie, et il a donc envoyé son assistant par hélicoptère depuis les Hamptons pour fournir à l’ancien gouverneur des paroles manuscrites et une note à présenter au président ukrainien.