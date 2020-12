L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, joue dans une nouvelle publicité exhortant les Américains à porter des masques faciaux au milieu de la pandémie de COVID-19.

L’éminent républicain, qui est un allié du président Trump, a été testé positif au coronavirus le 3 octobre – une semaine après avoir été sans masque lors de la cérémonie de nomination à la Cour suprême d’Amy Coney Barrett, qui s’est tenue dans la roseraie de la Maison Blanche.

Dans l’annonce publiée mercredi, l’homme de 58 ans déclare: « Allongé en isolement aux soins intensifs pendant sept jours, j’ai pensé à quel point j’avais eu tort d’enlever mon masque à la Maison Blanche.

« Aujourd’hui, je pense à quel point il est faux de laisser le port de masque nous diviser, d’autant plus que nous savons maintenant que vous êtes deux fois plus susceptible de contracter le COVID-19 si vous ne portez pas de masque. Si vous ne faites pas la bonne chose, nous pourrions tous nous retrouver du mauvais côté de l’histoire.

La publicité peut irriter le président Trump et d’autres républicains qui n’ont pas été en faveur d’obliger les Américains à porter des masques faciaux.

Christie, qui a entraîné Trump pour son premier débat présidentiel en septembre avant qu’ils ne soient tous les deux frappés par le COVID-19, a également critiqué le refus du commandant en chef de concéder l’élection.

Dimanche, il claqued les efforts continus de Trump et de ses alliés pour renverser les résultats des élections, affirmant que leurs théories juridiques sont une « absurdité ».

«La théorie juridique avancée par son équipe juridique et par le président est une absurdité», a-t-il déclaré à ABC cette semaine.

Christie a déjà parlé de sa bataille contre le COVID, qui est rapidement devenue grave, étant donné qu’il souffre d’asthme.

À la fin du mois d’octobre, il a déclaré à Good Morning America d’ABC qu’il s’était enregistré dans un hôpital du New Jersey le même jour que son diagnostic positif par mesure de précaution en raison de son état préexistant.

«En 24 heures, je suis passé du stade de me sentir parfaitement bien à celui de l’unité de soins intensifs», a-t-il déclaré.

Il a décrit le virus qui l’avait frappé «comme un train de marchandises».

«Tout à coup, j’ai eu de la fièvre, des frissons et des courbatures. J’étais accablé de douleur et d’épuisement.

Christie a déclaré qu’il avait passé sept jours en unité de soins intensifs et avait été traité avec le remdesivir, un médicament antiviral.

À l’époque, Christie avait déclaré que Trump devrait également faire plus pour encourager les gens à porter des masques.

«Vous savez, j’ai entendu le président dire qu’il n’avait aucun problème avec les masques. Je pense que nous devrions être encore plus affirmatifs à ce sujet », a-t-il déclaré.

« Les dirigeants, dans tous les domaines de la politique, des sports, des médias, devraient dire aux gens, mettre vos masques et être en sécurité jusqu’à ce que nous obtenions un vaccin qui pourrait nous aider à nous protéger.

«Nous devons dire aux gens qu’il n’y a pas d’inconvénient à ce que vous portiez des masques et qu’en fait, il peut y avoir beaucoup d’avantages.

Mardi, l’Amérique a été témoin de son jour le plus meurtrier de la pandémie à ce jour.

Les États-Unis ont établi un nouveau record de décès de coronavirus signalés en 24 heures avec plus de 3700 citoyens succombant à la maladie.

Le bilan épouvantable de l’Université Johns Hopkins a marqué la quatrième fois que les décès quotidiens ont dépassé les 3000 tout au long de la pandémie. Tous les quatre se sont produits la semaine dernière.

Les hospitalisations ont également établi un nouveau record mercredi avec 113 069. Le nombre de personnes hospitalisées a dépassé 100000 pendant 15 jours consécutifs, avec des augmentations quotidiennes chaque jour depuis le 5 décembre.

Plus de 230 700 nouveaux cas ont été signalés – une augmentation de plus de 41 000 par rapport au décompte de mardi. Le nombre total de cas de plus de 16,87 millions représente environ cinq pour cent de la population américaine.