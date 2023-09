Chris Christie exclut de briguer le siège du sénateur Bob Menendez

L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, a déclaré dimanche qu’il n’avait « aucun intérêt » à se présenter au siège du sénateur Bob Menendez, récemment inculpé, si sa campagne présidentielle échouait.

« Non, je n’ai aucun intérêt à siéger au Sénat des États-Unis », a déclaré Christie, candidate à l’investiture du GOP 2024, à Kristen Welker de NBC News sur « Meet the Press ».

« J’ai eu la chance de me nommer au Sénat des États-Unis » après le décès du sénateur Frank Lautenberg en 2013, a déclaré Christie. « Si je ne me nommais pas, le moyen le plus simple d’y arriver, je ne le serai certainement pas. je vais courir pour cela.

Christie, un ancien procureur fédéral, a félicité le ministère de la Justice d’avoir inculpé le puissant président de la commission sénatoriale des relations étrangères sur ce qu’il a qualifié d’allégations « horribles ».

Menendez, un démocrate, et son épouse ont été accusés vendredi de corruption pour avoir prétendument accepté « des centaines de milliers de dollars » en espèces, en lingots d’or et bien plus encore en échange de son influence pour enrichir trois hommes d’affaires du New Jersey et bénéficier au gouvernement égyptien.

Menendez a nié tout acte répréhensible, mais de nombreux démocrates, dont le gouverneur du New Jersey Phil Murphy et le sénateur John Fetterman de Pennsylvanie, ont appelé à sa démission.

Le représentant Andy Kim, DN.J., qui a également appelé Menendez à démissionner, a déclaré samedi qu’il prévoyait de le défier pour son siège.

« Ce n’est pas quelque chose à quoi je m’attendais, mais NJ mérite mieux », a écrit Kim dans un message à X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter.

Menendez s’est montré provocant et a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de démissionner. « Je n’ai pas perdu de vue la rapidité avec laquelle certains se précipitent pour juger un Latino et le pousser hors de son siège. Je ne vais nulle part », a-t-il déclaré.

Christie’s est apparu sur « Meet the Press » peu de temps après que NBC News a publié un sondage qui le montrait à la traîne par rapport aux électeurs républicains des primaires. Lorsqu’on leur a demandé pour qui ils voteraient si la primaire avait lieu aujourd’hui, seulement 4 % ont répondu Christie. Le sondage le place à la cinquième place parmi les candidats aux primaires, et 55 % derrière le favori, l’ennemi de Christie et l’ancien président Donald Trump.

Christie a ignoré les résultats du sondage. « Le fait est que les sondages nationaux n’ont pas d’importance. Nous n’avons pas de primaire nationale », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que s’il parvenait à battre Trump dans le New Hampshire, « et j’ai l’intention de le faire », le « sentiment d’inévitabilité » autour de lui « disparaîtrait ».

« L’élan est primordial dans cette course », a déclaré Christie, jurant qu’il le montrera après le New Hampshire.

Il a également offert son soutien au président de la Chambre, Kevin McCarthy, le républicain californien qui tente de trouver un consensus au sein de sa petite majorité pour éviter une fermeture du gouvernement tout en repoussant les menaces contre sa présidence de la part des républicains radicaux.

Il « gère un caucus très difficile dans des circonstances très difficiles » et « fait de son mieux ».

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que McCarthy survivrait aux tentatives visant à l’évincer, Christie a répondu oui et a prédit qu’il resterait président jusqu’au moins jusqu’aux élections de 2024.