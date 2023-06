Chris Christie combat Trump avec de gros donateurs à ses côtés

Alors que le gouverneur du New Jersey, Chris Christie, se préparait à se présenter à la présidence plus tôt cette année, il a demandé à certains des donateurs les plus riches de Wall Street s’ils financeraient un effort de 100 millions de dollars pour affronter l’ancien président Donald Trump, selon une personne qui a entendu directement le Candidat du GOP.

Depuis ces appels, plusieurs titans du monde des affaires ont investi de l’argent dans la jeune campagne de Christie pour l’investiture républicaine, à une grande exception : l’allié de longue date de Christie, propriétaire des Mets et milliardaire des fonds spéculatifs Steve Cohen, selon les collecteurs de fonds du GOP, les donateurs du parti et une personne proche du homme d’affaire.

Une personne proche de Cohen a déclaré à CNBC que Cohen n’avait pas encore fait de don à la campagne de Christie ou au super PAC allié appelé Tell It Like It Is. Cette personne, comme plusieurs autres citées dans cette histoire, a refusé d’être nommée pour parler d’affaires privées.

Cohen n’a pas de plans immédiats pour aider Christie ou s’impliquer dans la primaire du GOP dans son ensemble, mais ses intentions pourraient toujours changer, a ajouté cette personne. Anthony Scaramucci, cadre de Wall Street et ancien directeur des communications de Trump, a déjà déclaré Semafor il s’attendait à ce que Cohen soutienne Christie. Scaramucci, qui, comme Christie, est devenu l’un des plus grands critiques de Trump à droite, a déclaré qu’il soutenait l’ancien gouverneur du New Jersey.

Lors d’une interview avec « Squawk Box » de CNBC mardi, Christie a taquiné que des personnalités le soutenaient. Mais il ne les a pas nommés.

« Je n’aurais pas participé à la course à moins d’avoir des personnes très importantes », a-t-il déclaré. « Mais je pense que vous allez trouver beaucoup de gens qui étaient avec Donald Trump avant sont maintenant avec nous. Certaines personnes qui étaient d’autres candidats en 2016, comme Jeb Bush et Marco Rubio sont maintenant avec nous », a-t-il ajouté.

Un porte-parole de la campagne Christie n’a pas renvoyé de demande de commentaire. Colin Reed, un porte-parole du Christie super PAC, n’a pas voulu dire qui avait fait un don au groupe jusqu’à présent et a seulement décrit le soutien financier comme « écrasant ».

« Au cours des deux semaines qui ont suivi l’annonce par le gouverneur Christie de sa candidature, le soutien à Tell It Like It Is a été écrasant », a déclaré Reed à CNBC dans un communiqué envoyé par courrier électronique. « Nous aurons plus à dire sur notre soutien financier en temps voulu, qu’il s’agisse d’amitiés de longue date comme M. Cohen ou de toute autre personne attirée par le message du gouverneur de faire avancer le Parti républicain et de vaincre Joe Biden. »

Bien que Trump soit en tête dans les sondages, bon nombre des principaux financiers du parti ne soutiennent pas l’ancien président et recherchent une alternative pour mener le ticket républicain. Le PDG de Blackstone, Steve Schwarzman, et l’homme d’affaires Andy Sabin ont déclaré qu’ils ne soutiendraient pas Trump au moins lors de la primaire présidentielle de 2024.

Cohen et sa femme, Alexandra, ont contribué un peu plus de 5 millions de dollars lors de l’élection de 2016 à America Leads, un super PAC qui a soutenu l’échec de la candidature de Christie à la présidence en 2016, selon les données de l’organisation non partisane OpenSecrets. Les données montrent également que Cohen a par la suite contribué 1 million de dollars à la célébration inaugurale de Trump – à une époque où Christie soutenait également publiquement Trump. Christie et sa famille sont proches de Cohen depuis des années, et l’ancien gouverneur actuellement sert en tant que membre du conseil d’administration de Mets.