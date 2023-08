Chris Christie attaque Trump pour ses dépenses de campagne en frais juridiques

L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, s’est insurgé mardi contre l’ancien président Donald Trump pour avoir utilisé des dons à son opération politique pour l’aider à payer sa myriade de factures juridiques.

« La majeure partie de l’argent que les Américains de la classe moyenne lui ont donné, il l’a dépensé pour ses propres frais juridiques », a déclaré Christie sur « Squawk Box » de CNBC.

Christie, un candidat républicain à la présidentielle qui s’est distingué comme le critique le plus féroce de Trump dans le domaine primaire, a déclaré que l’ancien président milliardaire pourrait simplement vendre l’un de ses avions, bâtiments ou terrains de golf pour payer ces factures.

« Mais au lieu de cela, il prend 25 $, 50 $, 100 $ à des Américains ordinaires qui croient qu’ils le lui donnent pour l’aider à élire président. Et il paie ses frais juridiques », a déclaré Christie.

Ses dernières attaques ont suivi la publication de rapports sur le financement de la campagne de l’opération politique de Trump montrant que son PAC a dépensé plus de 20 millions de dollars sur les frais juridiques au cours des six premiers mois de l’année seulement.

Ce chiffre représentait les deux tiers des dépenses totales du groupe au cours de cette période, a rapporté NBC News. Ces frais ont probablement payé pour des services de campagne au-delà des seules batailles juridiques personnelles de Trump. L’Associated Press, citant une personne familière avec la situation, a rapporté que le réseau de comités politiques de Trump a en fait dépensé plus près de 40 millions de dollars sur les frais juridiques cette année.

Trump a été inculpé au pénal pour des dizaines de chefs d’accusation dans deux affaires distinctes depuis le lancement de sa campagne présidentielle de 2024. Les procureurs de Manhattan l’ont accusé en mars d’avoir falsifié des documents commerciaux liés à des paiements silencieux effectués avant les élections de 2016 à des femmes qui allèguent avoir eu des relations extraconjugales avec Trump.

En juin, les procureurs fédéraux ont inculpé Trump de 37 chefs d’accusation dans une affaire centrée sur sa gestion de dossiers classifiés après avoir quitté la Maison Blanche en 2021. Trump a reçu des accusations supplémentaires dans cette affaire la semaine dernière pour une tentative présumée de supprimer des images de surveillance de son club Mar-a-Lago.

L’avocat spécial qui a dirigé cette enquête supervise également une enquête criminelle axée sur Trump sur les efforts visant à interférer avec le résultat des élections de 2020. Trump a déclaré le mois dernier qu’il était une cible dans cette enquête électorale, signe que des accusations sont probablement à venir.

Dans le même temps, la procureure du district du comté de Fulton, Fani Willis, devrait bientôt révéler si elle portera plainte pour son enquête au niveau de l’État sur les efforts de Trump et de ses alliés pour s’immiscer dans les élections de 2020 en Géorgie.

« Regardons les faits en face. Donald Trump, au moment où nous arriverons au débat dans trois semaines, sera probablement libéré sous caution » dans quatre juridictions différentes, a déclaré Christie.

« Je ne comprends pas comment nous ne pouvons pas en parler », a déclaré Christie. Il a appelé plusieurs autres candidats du GOP, dont l’ancienne ambassadrice des Nations Unies Nikki Haley, pour leur réticence à affronter le principal candidat dans la course à l’investiture.

Christie a également noté que le PAC de Trump, Save America, a déclaré avoir dépensé 108 000 $ à Hervé Pierre, le créateur de mode qui a travaillé avec l’ancienne première dame Melania Trump. Ces dépenses sont qualifiées de « consultation en stratégie ».

Melania Trump est restée la plupart du temps hors de vue alors que son mari fait campagne pour l’investiture présidentielle de 2024. Le New York Times signalé la semaine dernière qu’elle a refusé ses demandes de le rejoindre sur la piste.

Jusqu’à présent, ni les accusations criminelles ni les attaques de Christie n’ont ébranlé l’avance de Trump. Des sondages récents montrent que Trump écrase ses concurrents, dont le gouverneur de Floride Ron DeSantis, au niveau national. Un sondage du New York Times / Siena College publié lundi a révélé qu’aucun candidat autre que Trump et DeSantis n’a recueilli plus de 3% d’un échantillon d’électeurs primaires républicains probables.