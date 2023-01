Chris ‘Chippy’ Hipkins confirmé comme remplaçant de Jacinda Ardern au poste de Premier ministre néo-zélandais

Chris Hipkins a été officiellement confirmé comme remplaçant de Jacinda Ardern après sa démission en tant que Premier ministre de la Nouvelle-Zélande.

Hipkins était la seule nomination et a reçu une confirmation officielle lors de la réunion du caucus du parti travailliste dimanche.

Hipkins a désigné Carmel Sepuloni comme son commandant en second, faisant d’elle la première vice-première ministre d’origine pacifique du pays.

WELLINGTON – Le Parti travailliste au pouvoir en Nouvelle-Zélande a choisi dimanche l’ancien ministre COVID Chris Hipkins pour remplacer la charismatique Jacinda Ardern comme nouvelle dirigeante et devenir le prochain Premier ministre du pays.

Hipkins, 44 ans, était la seule nomination pour le poste et sa confirmation lors d’une réunion du parti dimanche, connue sous le nom de caucus travailliste, était en grande partie une formalité.

Sa nomination au plus haut poste fait suite à la démission surprise jeudi d’Ardern, qui a déclaré qu’elle n’avait “plus rien dans le réservoir” pour diriger le pays.

“C’est le plus grand privilège et la plus grande responsabilité de ma vie”, a déclaré Hipkins lors d’une conférence de presse annonçant sa nomination. “Je suis énergisé et excité par le défi qui m’attend.”

Hipkins a immédiatement reconnu le leadership d’Ardern, qu’il a qualifié de l’un des plus grands premiers ministres de Nouvelle-Zélande et d’une source d’inspiration pour les femmes et les filles du monde entier.

“Elle a donné la parole à ceux qui étaient souvent négligés en période de défi et a délibérément fait de la politique différemment”, a déclaré Hipkins.

Le dépanneur d’Ardern

Mais une partie de la haine à laquelle Ardern a été confrontée pendant son mandat nous rappelle que “nous avons du chemin à parcourir pour garantir que les femmes dirigeantes reçoivent le même respect que leurs homologues masculins”, a-t-il ajouté.

Connu sous le nom de “Chippy”, Hipkins s’est bâti une réputation de compétence dans la lutte contre Covid-19 et a été un dépanneur pour Ardern lorsque d’autres ministres du cabinet étaient en difficulté.

Élu pour la première fois au Parlement en 2008, il est devenu un nom connu pour la réponse du gouvernement à la pandémie. Il a été nommé ministre de la Santé en juillet 2020, avant de devenir ministre de la réponse COVID à la fin de l’année.

Hipkins a nommé Carmel Sepuloni au poste de vice-Premier ministre, le premier vice-Premier ministre néo-zélandais d’origine pacifique.

Sepuloni, 46 ans, est d’origine européenne samoane, tongane et néo-zélandaise et vit à Auckland. Elle détient plusieurs portefeuilles, dont le développement social et l’emploi et les arts, la culture et le patrimoine.

Hipkins a déclaré que le reste de son équipe serait annoncé plus tard.

Route difficile

Hipkins a déclaré qu’il avait vu les médias se concentrer sur la vie personnelle d’Ardern et qu’il souhaitait garder ses deux jeunes enfants et sa famille à l’écart des projecteurs.

Il a dit qu’il y a un an, lui et sa femme avaient décidé de vivre séparément. “Elle est toujours ma meilleure amie, mais nous avons pris cette décision dans le meilleur intérêt de notre famille.”

Les sondages locaux ont montré que Hipkins était le candidat potentiel le plus populaire parmi les électeurs. Alors qu’Ardern était populaire au début de son mandat de cinq ans et demi, ses notes ont glissé en réaction aux restrictions strictes de Covid-19, à la hausse du coût de la vie et des taux hypothécaires et aux préoccupations concernant la criminalité.

Hipkins a une route difficile à parcourir, les travaillistes étant à la traîne de l’opposition dans les sondages d’opinion et le pays devrait tomber en récession au prochain trimestre, avant les élections générales du 14 octobre.

Hipkins a reconnu qu’il acceptait le travail à un moment difficile et a déclaré que son gouvernement se concentrerait sur les “problèmes de pain et de beurre”.

Il a dit:

Au cours de la semaine à venir, le cabinet prendra des décisions sur la limitation de certains programmes et projets qui ne sont pas essentiels pour le moment. Nous nous concentrerons sur les Néo-Zélandais à revenu moyen et faible et sur les petites entreprises qui ont du mal à s’en sortir.

L’économie est en bonne santé, a-t-il dit.

“Nos livres et notre économie sont en meilleure forme que beaucoup dans le monde et nous sommes absolument résolus à aider les Néo-Zélandais à traverser ces temps économiques difficiles”, a-t-il déclaré.

Avant qu’Hipkins ne devienne Premier ministre, Ardern remettra sa démission au représentant du roi Charles en Nouvelle-Zélande, la gouverneure générale Cindy Kiro. Kiro doit nommer Hipkins à ce poste et il sera assermenté. Hipkins a déclaré qu’il serait assermenté mercredi.