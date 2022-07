Chris Carson: le porteur de ballon des Seahawks de Seattle prendra sa retraite de la NFL à 27 ans en raison d’une blessure au cou | Nouvelles de la NFL

Entrevues, commentaires et analyses @ch_skysports







Chris Carson a pris sa retraite de la NFL

Le porteur de ballon des Seahawks de Seattle, Chris Carson, prend sa retraite de la NFL à l’âge de 27 ans en raison d’une blessure au cou qui a mis fin prématurément à sa saison 2021.

L’initié de NFL Network, Ian Rapoport, a rapporté mardi que Carson n’annoncerait pas officiellement sa retraite si son cou s’améliorait.

Les Seahawks doivent libérer Carson avec une désignation physique ratée qui lui permettra de recevoir des millions de dollars en prestations de protection contre les blessures.

“Depuis la première fois que j’ai vu Chris au cinéma, j’ai adoré son style et j’étais ravi quand nous avons pu l’avoir quand nous l’avons fait”, a déclaré mardi l’entraîneur-chef Pete Carroll, sur le site Web des Seahawks.

“Le voir grandir et devenir une partie si impactante de notre programme avec un si bon style et tout cela, c’était un plaisir à regarder. Il nous manquera et tout ce qu’il a apporté à notre programme.”

Carson a disputé quatre matchs la saison dernière, mais s’est blessé au cou lors de la victoire de la quatrième semaine contre les 49ers de San Francisco et a ensuite été placé sur la liste des blessés avant de subir une intervention chirurgicale.

La décision de se retirer intervient un peu plus d’un an après avoir signé un contrat de 10,43 millions de dollars sur deux ans en mars 2021.

Le directeur général des Seahawks, John Schneider, a ajouté: “C’est un pro incroyable, un gars qui apporte une énergie incroyable. Son style de course est ce que nous avons toujours voulu ici à Seattle. C’est le type de coureur dont toute l’équipe se nourrit. Le type de joueur que les joueurs défensifs descendent du banc pour le regarder courir – ils peuvent sentir son énergie. C’est le type de coureur dont le style affecte toute l’équipe, pas seulement l’attaque.

“C’est une grosse déception. On a tenu le plus longtemps possible avec lui, il a vu plusieurs spécialistes, mais malheureusement, il n’a pas pu passer notre physique.”

Carson a été un choix de septième ronde pour les Seahawks en 2017 et en cinq saisons a réussi 3 502 verges et 24 touchés au sol aux côtés de 107 attrapés pour 804 verges et sept scores en 49 matchs.

Au cours de sa carrière, il s’est forgé la réputation d’être l’un des coureurs les plus coriaces de la ligue, comme en témoignent les saisons consécutives de course de 1 000 verges en 2018 (1 151 verges) et 2019 (1 230 verges).

Seattle a cherché des renforts sur le terrain lors du repêchage de la NFL plus tôt cette année lorsqu’ils ont sélectionné Kenneth Walker III de l’État du Michigan au deuxième tour pour ajouter au premier tour de 2018 Rashaad Penny.