Chris Brown parle de la deuxième confrontation à Lovers & Friends

Après Chris Brown fait la une des journaux pour aurait combattu Usheril a remis les pendules à l’heure à propos d’une prétendue deuxième confrontation au Lovers & Friends Festival.

Alors que des rumeurs circulaient à propos de Chris qui se battait avec Usher et Teyana Taylor, de nouvelles images semblaient le montrer dans une autre bagarre. Malgré son apparence devant la caméra, Breezy jure qu’il n’était pas l’instigateur cette fois. L’incident supplémentaire a eu lieu alors que la nouvelle intronisée au Rock & Roll Hall of Fame, Missy Elliott, a tué la scène samedi soir. Selon TMZle tristement célèbre bad boy a expliqué qu’il était en fait « intervenu » en mode papa pour protéger son enfant.

De nombreux fans pensaient que le spectacle en cours avec Chris et Usher se produisant dos à dos signifiait que tout le drame s’était éteint pour le week-end. Puis une vidéo a fait surface montrant Chris au milieu d’une nouvelle mêlée mystérieuse dans les coulisses de Lovers & Friends.

« De nouvelles images circulant en ligne semblent montrer Chris essayant agressivement d’atteindre quelqu’un en face de lui dans ce qui semble être les coulisses d’un lieu », TMZ signalé initialement dimanche.





Bien que Chris soit de nouveau au milieu de l’action, il semble être le calme au centre de la tempête cette fois. Le grand groupe d’hommes dans le clip va et vient, donnant l’impression que la scène pourrait devenir incontrôlable à tout moment. Alors que les autres hommes crient, Chris semble se désamorcer en rassurant quelqu’un: « Je l’ai, je l’ai. »

Chris Brown applaudit à propos de la deuxième confrontation présumée : « Vous le faites tous glisser maintenant »

La star du R&B s’est rendue sur Instagram pour expliquer qu’il essayait en fait d’empêcher les choses de dégénérer.

« Vous avez été geek tout le week-end, vous traînez maintenant. C’était des gens fous dans les coulisses et la sécurité essayait de faire sortir tout le monde de la scène. Les gens ont commencé à repousser… JE SUIS INTERVENU pour leur faire savoir que MON ENFANT ÉTAIT LÀ-BAS », a-t-il révélé. « Alors vous pouvez tous garder votre récit. »

Chris et Usher n’ont toujours pas abordé publiquement la dispute et la prétendue bagarre lors de la fête surprise « Breezy De Mayo » qu’Usher a organisée. Considérant à quel point ils étaient proches des scandales précédents de Chris, ils peuvent garder les choses silencieuses de toute façon.





Une vidéo a fait surface d’Usher intervenant parce que Chris « s’en est pris à Teyana Taylor, l’a traitée de bande de salopes », selon Wack 100.

Teyana n’a pas répondu non plus, sauf pour ne plus suivre Chris sur IG après une dispute à la fête.

Espérons que ce week-end sera la dernière fois que nous entendrons parler de Chris Brown qui a des ennuis ou qui aurait mis la main sur qui que ce soit.