Chris Brown met fin à la dispute entre les fils de Sean « Diddy » Combs et Ray J : source

Chris Brown a mis fin à une bagarre entre les fils de Sean « Diddy » Combs et Ray J lors d’une fête d’Halloween à Los Angeles, a déclaré une source à Page Six.

Les trois fils du fondateur de Bad Boy Records – Quincy Brown, 33 ans, Justin Combs, 30 ans, et Christian Combs, 26 ans – ont eu une violente altercation avec l’ancien acteur de « Moesha » devant la fête d’Halloween de Tara Electra, PDG d’Unruly Agency, samedi, nous a-t-on dit. .

Notre source affirme que la fête, qui était remplie de célébrités, était un « environnement amusant ». Cependant, les choses ont changé après la fin des festivités lorsque Ray – né William Ray Norwood Jr. – s’est rendu au parking avec Amber Rose et son manager, David Weintraub.

Chris Brown, vu ci-dessus en août, aurait interrompu une bagarre entre les fils de Sean « Diddy » Combs et Ray J lors d’une fête d’Halloween à Los Angeles. Getty Images

Une source affirme que les trois fils du rappeur – Quincy, Justin et Christian – ont eu une violente altercation avec l’ancien acteur de « Moesha », vu ci-dessus samedi, à l’extérieur de la soirée Unruly Halloween de l’influenceuse Tara Electra. Instagram/@rayj

Notre source affirme que les hommes de Combs ont encerclé le chanteur parce qu’ils étaient bouleversés par les récents commentaires de Ray à propos de leur père, Sean, qui attend actuellement son procès pour trafic sexuel.

« Quand la fête s’est terminée, les trois frères parlaient de conneries à Ray et il l’ignorait parce qu’il était avec Amber », nous dit la source.

Les hommes se seraient affrontés au visage et auraient commencé à se cogner la poitrine.

Cependant, Brown, 35 ans, a été témoin de la dispute depuis sa voiture et est rapidement intervenu, selon notre source, qui a ajouté que lui et Weintraub ont empêché la dispute de devenir plus physique.

Les frères et sœurs auraient confronté Ray alors qu’il était dans le parking. Getty Images pour l’Académie d’enregistrement

Christian, Justin et Quincy auraient été bouleversés par les commentaires de Ray sur les problèmes juridiques persistants de leur père. Getty Images,

Une source nous dit que les frères ont approché Ray, 43 ans, à trois reprises au sujet des remarques qu’il a faites à propos du co-fondateur de Revolt, 54 ans.

« Ray J tiendra toujours bon sur ce qu’il dit, mais il n’a jamais rien dit de négatif sur la situation de Diddy », a déclaré la source.

TMZ fut le premier à rapporter l’histoire.

Page Six a contacté les représentants des fils de Brown, Ray et Combs, mais n’a pas immédiatement reçu de réponse.

Le mois dernier, le crooner de « One Wish » a déclaré que d’autres célébrités seraient « exposées » à la lumière de l’arrestation de Sean pour trafic sexuel.

« Je suis là depuis assez longtemps pour savoir que quand il y a de la fumée, on trouve toujours du feu », a-t-il déclaré. a déclaré à NewsNation présentateur Brian Entin.

Selon notre source, les hommes de Combs ont encerclé Ray, qui était habillé en Kanye West, comme on le voit ci-dessus samedi. Instagram/@rayj

Les hommes se seraient affrontés au visage et auraient commencé à se cogner la poitrine. Instagram/@rayj

Brown a été témoin de la dispute depuis sa voiture et est rapidement intervenu, empêchant la dispute de devenir plus physique, nous dit-on. Getty Images

« Je pense qu’avec un marché si acculé dans notre monde et une équipe de personnes au sommet qui prennent toutes les décisions, c’est comme un château de cartes », a-t-il poursuivi.

« Quand l’un d’entre eux tombe, c’est tout le jeu qui s’effondre. »

Ray a prédit que « nous verrons beaucoup de cela », y compris des « célébrités » et des « personnes au pouvoir » qui pourraient décider de « se retirer ou d’être dénoncées » après avoir fait face à des allégations similaires.

« Je pense que c’est exactement là où nous en sommes dans ce jeu », a poursuivi l’ancien de « One On One ». «Je pense que beaucoup de gens ont parfois une très longue histoire de réussite et que parfois cette chute est plus difficile. Vous ne pouvez pas renverser tout le monde, tout le monde est innocent jusqu’à preuve du contraire.

Le mois dernier, le crooner de « One Wish » a déclaré que d’autres célébrités seraient « exposées » à la lumière de l’arrestation de Combs pour trafic sexuel. FilImage

Le 16 septembre, le co-fondateur de Revolt a été arrêté pour trafic sexuel, racket et prostitution. Getty Images

Il est actuellement derrière les barreaux dans un centre de détention de Brooklyn et a plaidé non coupable des accusations portées contre lui. Getty Images

Sean est actuellement derrière les barreaux dans un centre de détention de Brooklyn après avoir été arrêté pour trafic sexuel, racket et prostitution.

Il a nié toutes les allégations portées contre lui et a plaidé non coupable des accusations portées contre lui. Son procès devrait s’ouvrir le 5 mai.

Les fils du rappeur « Act Bad » et ses trois filles aînées – Chance, 18 ans, et Jessie et D’Lilia, 17 ans – ont soutenu leur père tout au long de ses déboires juridiques, publiant des déclarations sur « l’absurdité » des allégations contre leur père et montrant prêt à comparaître devant le tribunal.