Chris Brown m’a drogué et violé sur le yacht de Diddy : l’accusateur s’exprime

Chris Brun « L’histoire de la violence » de . n’a jamais été aussi complètement élucidée que dans un nouveau documentaire présenté ce week-end sur Investigation Discovery. Brown est un agresseur avoué de son ancienne petite amie Rihanna qu’il a horriblement battu à la veille des Grammy Awards 2009, et dans les années qui ont suivi, le chanteur de R&B a fait l’objet de poursuites et d’accusations de la part de plusieurs femmes qui affirment qu’il les avait agressées physiquement, verbalement, émotionnellement ou sexuellement.

En termes de mauvaise réputation, seules quelques célébrités l’ont battu, comme Diddy, qui était un ami de longue date de Brown et qui était même l’hôte d’une réunion au cours de laquelle Brown aurait violé une danseuse en herbe. À l’époque, Brown avait indirectement nié ces informations en Message Instagram qui disait : « Chaque fois que je publie de la musique ou des projets, « ILS » essaient de faire de vraies conneries–t. »

Programmé pour le mois de sensibilisation à la violence domestique et produit avec No More (une initiative mondiale contre la violence domestique) dans le cadre de sa campagne « No Excuse for Abuse » avec Ample Entertainment, ID’s Chris Brown : Une histoire de violence (27 octobre) est un documentaire poignant récapitulant le parcours inconvenant de Brown avec les femmes. Parmi ses nombreux détails laids, aucun n’est peut-être aussi troublant que l’agression présumée par Brown d’une jeune femme lors d’une fête sur un yacht organisée par Diddy, depuis déshonoré.

Cachant son visage devant la caméra et s’identifiant comme Jane Doe afin de se protéger du harcèlement et de la haine en ligne, la victime guide les téléspectateurs étape par étape dans l’histoire de son épreuve marquante, depuis son invitation à la fête par un promoteur de Los Angeles, à rencontrer et à recevoir un verre de Brown, à être conduite dans la chambre du navire, où, affirme-t-elle, elle a rapidement perdu ses repères et le contrôle de son corps alors qu’il la violait, l’embrassant à plusieurs reprises sur la bouche pour étouffer ses cris.

« Chris Brown m’a violée », clame-t-elle. « Et je peux le dire, et je le sais pertinemment. Au lieu de me dire que ce n’était pas le cas. C’était. C’était un viol.

« Chris Brown : A History of Violence » explore l’histoire du comportement violent de la star Découverte d’enquête

L’accusation de Jane Doe a donné lieu à un procès de 20 millions de dollars, mais a été rejeté par des enregistrements de messages texte contradictoires et le fait que son avocat Ariel Mitchell a finalement quitté l’affaire suggère que des questions demeurent sur cet incident. Néanmoins, Mitchell précise également dans Chris Brown : Une histoire de violence qu’elle croit fermement que Brown était coupable des accusations portées contre lui et, de plus, que l’industrie musicale le protège ainsi que les autres prédateurs. Le fait que Brown ait continué à faire de la musique et à conserver une énorme base de fans (il serait le deuxième artiste masculin le plus suivi sur Instagram) conforte cette idée, tout comme son succès répété à éviter de graves sanctions légales pour sa mauvaise conduite. Même avec son agression contre Rihanna, dont il existait des preuves photographiques irréfutables, Brown n’a reçu qu’une tape sur les doigts : cinq ans de probation et environ six mois de travaux d’intérêt général.

Il ne fait aucun doute que Brown battre vicieusement Rihanna, l’a frappée au visage à plusieurs reprises alors qu’elle conduisait sa Lamborghini après avoir tenté de la jeter hors du véhicule en mouvement, menaçant de « te tabasser quand nous rentrerons à la maison » et l’avertissant que « tu viens de faire la chose la plus stupide qui soit » . Maintenant, je vais vraiment te tuer ! Le scandale a peut-être nui aux ventes de son prochain album, mais la carrière de Brown s’est poursuivie sans relâche, avec des hordes de fans féminines prêtes à rejeter ou ignorer les accusations portées contre lui, et à calomnier quiconque osait ternir son nom, que ce soit le sien. prochaine petite amie Karrueche Tran en 2015, ou encore son manager et tour manager en 2016, sans oublier les infâmes éclats de colère à Bonjour Amérique et un impliquant sa propre mère.

« L’aspect le plus difficile est de me contrôler auprès des dames. Je suis juste ridicule, parce que je les aime tellement », admet un jeune Brown dans l’un des Chris Brown : Une histoire de violenceLes entretiens d’archives. Le film associe ce matériel à de nouvelles conversations avec l’écrivain culturel Scaachi Koul, la journaliste Sharon Carpenter, le sergent Cheryl Dorsey du LAPD et l’experte en violence domestique, le Dr Carolyn West, qui explique que les tendances violentes de Brown pourraient être liées à – si elles ne sont pas excusées par – son enfance. Le documentaire d’ID entrecoupe son commentaire de clichés de femmes tenant des pancartes présentant des statistiques déprimantes sur la violence domestique, soulignant que la saga de Brown n’est qu’une version plus médiatisée d’une terrible histoire racontée ad nauseam dans ce pays et dans tous les autres pays.

Les représentants de Brown dénoncent ces affirmations comme étant « malveillantes et fausses », mais Chris Brown : Une histoire de violence souligne que Brown est la seule constante dans une longue série de rencontres hostiles. Koul affirme que l’artiste n’a pas subi de répercussions sérieuses pour ses actes parce qu’il est célèbre et que ses victimes, à l’exception de Rihanna, ne le sont pas ; leur absence de visage leur permet de paraître en quelque sorte moins légitimes que Brown, que les gens connaissent et adorent déjà. L’idée plus large avancée par le documentaire, cependant, est que les agressions sexuelles sont difficiles à prouver et qu’en l’absence de preuves fondamentales, le bénéfice du doute revient souvent à l’accusé plutôt qu’à l’accusateur.

Hormis le témoignage à la première personne de Jane Doe, il n’y a rien dans Chris Brown : Une histoire de violence ce n’est pas déjà dans le dossier public. Pourtant, le film constitue un recueil accablant de méfaits présumés et de dénégations peu convaincantes. Lorsque, après que Liziane Gutierrez a déposé une plainte contre Brown pour l’avoir prétendument frappée au visage lors d’une fête à Las Vegas (parce qu’elle avait osé utiliser son téléphone interdit), Brown a répondu en publiant une vidéo qui calomniait son apparence, révélant non seulement son insensibilité. mais son absence totale de remords. Il n’est donc pas surprenant qu’en 2024, il soit poursuivi pour 50 millions de dollars par quatre spectateurs masculins qui affirment avoir été brutalement frappés par le chanteur et les membres de son entourage.

Après sa critique d’une heure, Chris Brown : Une histoire de violence se termine par une séance d’une demi-heure entre La vue hébergez Sunny Hostin et un groupe de personnes, dont Koul, Katie Ray-Jones, PDG de la National Domestic Violence Hotline, Jane Randel de No More et Miss Kansas Alexis Smith 2024, qui a appelé un homme qu’elle a décrit comme son « agresseur » sur la scène du concours – cela approfondit ce fléau sociétal actuel.

Il convient particulièrement de noter lors de ces discussions le conseil de Ray-Jones selon lequel les victimes d’abus devraient prendre note des articles ménagers qui peuvent être utilisés contre elles (comme les couteaux de cuisine), et développer des stratégies pour s’enfuir rapidement et en toute sécurité. Dans ces conseils utiles, le documentaire met en lumière les sortes de réalités cauchemardesques et misogynes créées par des hommes comme Chris Brown.