Chris Brown, la violence contre les femmes et si les agresseurs peuvent changer

En mars, Chris Brown a eu un autre top 10 sur le Billboard Hot 100. Trois mois plus tard, le chanteur lauréat d’un Grammy a été accusé d’avoir frappé une femme lors d’une dispute dans une résidence de Los Angeles, selon plusieurs médias.

Pendant plus d’une décennie, Brown a été accusé à plusieurs reprises de violence contre les femmes. L’incident le plus médiatisé a impliqué son ancienne petite amie Rihanna, qui est devenue une vedette de violence domestique après que Brown l’a agressée la veille des Grammys 2009 et qu’une photo de son visage a été divulguée à TMZ. Brown a plaidé coupable à une accusation de voies de fait.

En 2017, l’ex-petite amie de Brown, l’actrice Karrueche Tran, a obtenu une injonction contre lui après avoir déclaré qu’il l’avait menacée de violence. En 2016, une femme a accusé Brown de l’avoir menacée avec une arme à feu à l’intérieur de sa maison, bien qu’il n’ait pas été condamné. Brown a également été accusé d’avoir agressé une femme dans un club et lors d’une fête. En 2019, Brown a été accusé d’avoir violé une femme à Paris. Il a été libéré sans inculpation.

Les représentants de Brown n’ont pas encore commenté les dernières accusations portées contre lui.

Avant que Brown n’agresse Rihanna, il était l’un des artistes les plus en vue de la musique avec une série de succès sur le Billboard Hot 100. Alors que l’opinion publique s’est retournée contre lui immédiatement après l’agression, il a maintenu une base de fans et a continué à vendre des disques. Les accusations répétées contre Brown suggèrent qu’il n’a pas tenu compte de son comportement abusif. Son succès continu suggère que le public non plus.

« La maltraitance est un comportement intentionnel visant à aider une personne à acquérir et à maintenir le pouvoir et le contrôle sur une autre personne, qu’il s’agisse d’un partenaire, d’un ami ou d’un membre de la famille, d’un étranger ou même d’une célébrité », a déclaré Deborah Vagins, présidente de la Réseau national pour mettre fin à la violence domestique. « Une personne violente est la seule personne responsable de ses actes. C’est leur décision de perpétrer des abus en premier lieu, et c’est leur décision s’ils veulent en fin de compte changer leur comportement et arrêter les abus. Mais la société peut les tenir pour responsables et nous pouvons choisir la manière dont nous y répondons et décider s’ils reflètent le type de personnalité publique que nous voulons soutenir avec notre temps, notre énergie et notre argent. »

Les fans les plus ardents de Brown – surnommés « Team Breezy » – l’ont constamment défendu au fil des ans et suggèrent qu’il est la cible de profilage racial. Brown a parfois utilisé les médias sociaux pour se défendre. Après qu’une femme a déclaré que Brown l’avait menacée avec une arme à feu, il s’est rendu sur Instagram pour fustiger la police, affirmant que « tous les trois mois, vous inventez quelque chose ». Il a également répondu à l’allégation de viol sur Instagram en la qualifiant de « fausse » et contre son « caractère et sa moralité ».

Plus de la moitié des femmes américaines ont été agressées physiquement au cours de leur vie, selon le ministère de la Justice, et une femme sur trois a subi des violences conjugales, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

La phrase initiale de Brown « ne l’a pas tenu pour responsable »

Après que Brown ait agressé Rihanna, il a été condamné à cinq ans de probation et à 1400 heures de travaux d’intérêt général.

Ruth Glenn, présidente de la National Coalition Against Domestic Violence, a déclaré que la peine était trop légère pour communiquer à Brown la gravité de ses actes.

« Dieu sait ce que Rihanna a vécu au cours des semaines et des mois qui ont précédé cela, la violence psychologique également, mais la violence physique à elle seule aurait dû entraîner une peine beaucoup plus lourde, ce qui l’a peut-être aidé à comprendre la gravité de ce qu’il avait fait et que la société ne l’accepterait pas », a-t-elle déclaré.

Alors que Glenn dit que les États-Unis n’ont pas de modèle pour réhabiliter les agresseurs et qu’il y a un débat sur la possibilité même de la réadaptation, elle note que si un agresseur a un espoir de changer de comportement, il a besoin de temps pour réfléchir à ce qu’il a fait.

« Il a besoin de temps pour être tenu responsable de manière à pouvoir réfléchir et modifier son comportement personnel », a déclaré Glenn. « Cela n’arrivera certainement pas pendant la probation, et en particulier pour quelqu’un que nous avons vu être aussi violent que Chris Brown. »

Vagins a déclaré qu’une personne violente doit vraiment s’engager à reconnaître le mal qu’elle a causé pour changer.

« C’est un processus intentionnel qui dure toute la vie pour désapprendre les comportements, les mentalités et les valeurs qui permettent à quelqu’un de normaliser sa propre violence envers quelqu’un d’autre », a déclaré Vagins.

L’exposition de Brown à la violence domestique dans son enfance et le rôle qu’elle a joué

Lorsque Brown a présenté des excuses publiques, il a révélé qu’il « avait grandi dans une maison où il y avait de la violence domestique et j’ai vu de mes propres yeux ce que la rage incontrôlée peut faire ».

Plus de 15 millions d’enfants aux États-Unis vivent dans des foyers où la violence domestique s’est produite, selon le département américain de la Santé et des Services sociaux, qui note que ces enfants courent un plus grand risque de « répéter le cycle à l’âge adulte en entrant dans des relations abusives. ou devenir eux-mêmes des agresseurs. »

Bien qu’elle ne nie pas ce lien, Glenn a déclaré que l’utilisation des traumatismes de l’enfance comme défense est une pente glissante.

« Je nous mettrais au défi de réfléchir à l’endroit où s’arrêtent notre histoire et nos expériences culturelles et où commence la responsabilité personnelle », a-t-elle déclaré. « Je connais beaucoup d’hommes merveilleux qui ont grandi avec la violence dans leur foyer et n’ont jamais fait de mal à une femme. »

Glenn a déclaré que les hommes qui commettent des actes de violence doivent se concentrer sur leurs choix actuels et d’abord cesser de commettre des actes de violence avant de pouvoir travailler en arrière pour explorer ses causes.

Ce que le soutien de Chris Brown coûte aux victimes et au public

Le succès continu de Brown malgré les accusations portées contre lui envoie le message aux femmes et aux survivantes d’abus que la société n’accorde toujours pas de valeur à leur santé ou à leur vie.

« Nous sommes toujours des citoyens de seconde zone, nous vivons toujours dans une société qui croit que notre vie n’a pas autant d’importance que la vie des hommes qui nous font du mal », a déclaré Glenn.

Pour minimiser la violence perpétrée par des hommes comme Brown, la société doit continuer à sensibiliser aux dynamiques de pouvoir présentes dans ces formes d’abus, continuer à examiner les causes profondes de la violence à l’égard des femmes et faire entendre les expériences de millions de femmes. qui y ont survécu.

« (Nous exhortons) le public à centrer les expériences et les besoins des personnes que Chris Brown a blessées », a déclaré Vagins, « et à soutenir leurs demandes de sécurité, de responsabilité et de justice. »