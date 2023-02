Chris Brown fait une crise de colère après avoir perdu un Grammy face à Robert Glasper

Chris Brown a été nominé pour un Grammy Award cette année, et quand il n’a pas gagné, il s’est mis en colère contre l’artiste qui l’a fait. Il s’est depuis excusé après avoir “fait ses recherches”.

Aux Grammy Awards 2023, Brown’s Aérien (Deluxe) album a été nominé pour le meilleur album R&B aux côtés de Mary J. Blige, Robert GlasperLucky Daye et PJ Morton.

Au final, Glasper a remporté le prix pour son projet Radio noire III, qui comprenait des collaborations avec Common, Jennifer Hudson, Erykah Badu et d’autres. Mais, malgré les grands noms de son album – et bien que Glasper ait été cinq fois lauréat d’un Grammy et nominé 12 fois – Chris Brown n’est pas familier avec son travail, s’en prenant à Glasper sur les réseaux sociaux après avoir appris qu’il avait perdu le prix.

“Qui diable est Robert Glasper?” Brown a écrit sur ses histoires Instagram lors de la cérémonie de la première. « Je continue à vous botter le cul ! Avec respect.” Chris a ensuite publié un autre message sur la perte, écrivant: «Je dois améliorer mes compétences. Je vais commencer à jouer de l’harmonica.

Il a conclu sa réponse en publiant une histoire comprenant une image photoshoppée de lui-même jouant de l’harmonica, en plaisantant, “New Level Unlocked! Harmonica Breezy.

Robert Glasper, d’autre part, a été beaucoup plus gracieux avec sa victoire que Chris Brown avec sa défaite.

Avant même de connaître les résultats de la cérémonie annuelle de remise des prix, Glasper s’est adressé aux réseaux sociaux pour souhaiter bonne chance à tout le monde, en écrivant: “Mec, ça a été un long voyage !!!! Félicitations et bonne chance à tout le monde aux Grammys !”

Après sa victoire, il était tout aussi affable, publiant une photo de son prix et partageant quelques mots pour souligner à quel point il est reconnaissant d’être honoré pour son travail, une fois de plus.

“Merci à tous les artistes et musiciens INCROYABLES qui ont participé à ce disque”, a-t-il écrit. “Et mon équipe Vinnie, Dana, Leandra, Becca, Freda, Shawn, Loma Vista, The Recording Academy et VOUS mes fans !! Je n’aurais pas pu faire ça sans vous tous !”

Curieusement, ce n’est pas la première fois que quelqu’un se demande qui est Robert Glasper, le musicien faisant son propre merch avec “Who The F *** Is Robert Glasper?” dessus.

Pourtant, cette question semble un peu différente venant de Brown après avoir perdu un prix contre lui, et il ne semble pas exactement qu’il était dans la blague.

Quelques heures après ses premiers tweets, Chris Brown s’est publiquement excusé auprès de Glasper et a déclaré avoir fait ses “recherches” sur l’artiste. Après lui avoir donné ses accessoires, Brown a fustigé la Recording Academy pour avoir mis les deux dans la même catégorie.

“Je voudrais m’excuser si vous vous êtes offensé de mes réactions aux Grammys … vous n’étiez pas la cible visée et je sais que je me suis montré vraiment grossier et méchant”, a déclaré CB DMed Glasper. «Après avoir fait mes recherches, je pense en fait que vous êtes incroyable… L’ORGANISATION NE FAIT PAS AUX NOIRS NOTRE DILIGENCE RAISONNABLE. VOUS ET MOI NE DEVONS jamais être dans la même catégorie, deux ambiances et genres totalement différents », a-t-il ajouté.

Si vous étiez Robert Glasper, accepteriez-vous les excuses post-Grammy de Chris Brown ?