Chris Brown Doc « Une histoire de violence » sera présenté en première le mois prochain

Chris Brown devrait faire l’objet d’un nouveau documentaire qui arrivera le mois prochain, qui se concentrera sur les allégations de violence contre le chanteur superstar tout au long de sa carrière.

Le journaliste hollywoodien a annoncé lundi 30 septembre que l’enquête Discovery’s Chris Brown : Une histoire de violence sera diffusé en première le 27 octobre, donnant le coup d’envoi de la troisième campagne annuelle No Excuse for Abuse du réseau.

Dans une bande-annonce publiée, une femme dit en voix off : « Chris Brown est un musicien incroyable et talentueux, mais appelons une chose par une chose. C’est un agresseur de femmes. De manière cohérente et sans vergogne.

Bien que les gens soient au courant de son incident avec Rihanna en 2009 – ainsi que des incidents présumés d’agression sexuelle au fil des ans – le doc affirme avoir une autre victime présumée prête à parler également.

Dans un communiqué, les producteurs du film ont déclaré : « Avec des commentaires d’experts et culturels répartis tout au long, le documentaire fournit des réflexions réfléchies sur l’expérience de chaque survivant et la destruction psychologique à la suite de leurs abus. »

Au cours de l’été, Chris Brown et Yella Beezy ont fait l’objet d’un procès de 50 millions de dollars pour une bagarre qui aurait eu lieu lors de l’un de leurs spectacles.

TMZ a rapporté que le couple ainsi que le lieutenant Sinko Ceej et Live Nation de l’entourage de Breezy étaient poursuivis par les plaignants Larry Parker, Joseph Lewis, Charles Bush et Da Marcus Powell.

Les quatre hommes affirment qu’ils ont été invités dans les coulisses de la tournée 11:11 de Chris à Fort Worth, Texas, le 20 juillet, avec 40 femmes. Selon la version des événements de Bush, il a enduit Chris et a eu une interaction positive avant qu’un des membres de l’équipe du chanteur ne lui dise : « Mec, tu ne te souviens pas que vous vous disputiez tous les deux ?

À ce moment-là, Bush dit que Chris a répondu : « Oh oui, nous l’étions. Quoi de neuf, négro ? Je n’oublie rien » – puis il a ordonné à son équipage de sauter sur le visiteur. Bush aurait ensuite été entouré de sept à dix personnes qui lui auraient donné des coups de poing et de pied et lui auraient jeté une chaise à la tête.

Parker affirme que Chris a ensuite envoyé Yella Beezy pour lui et qu’il a également reçu des coups de poing et de pied.

Les quatre hommes affirment avoir été grièvement blessés et avoir dû subir divers traitements médicaux. Selon leur avocat Tony Buzbee, au moins l’un d’entre eux était toujours hospitalisé au moment du procès du 22 juillet.