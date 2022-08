Chris Brown défend des photos racées avec des fans lors de Meet & Greets – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Sachin Jethwa/Shutterstock

Chris Brown, 33 ans, prend de la chaleur pour les photos risquées virales de sa rencontre intime avec ses fans féminines. Dans les images, que l’on peut voir ICI, Chris devient extrêmement pratique avec les filles avec des poses suggestives telles que les pencher devant lui et des poses étranges de bal. Le 1er août, Chris a abordé le contrecoup dans un message sur son histoire Instagram. Il s’est défendu pour la façon dont il a agi lors de sa rencontre et a expliqué pourquoi il est si susceptible avec ses fans.

« PSA !!! Quand les artistes (tout le monde) font des concerts, ils ont tous quelque chose qui s’appelle un forfait VIP. Je n’ai pas fait de rencontres depuis plus de 7 ans… », a écrit le lauréat d’un Grammy Award. “J’ai les plans les plus cool de la planète. J’apprécie le putain d’eux. Ce sont des souvenirs qui dureront avec eux pour toujours. Chris a ensuite appelé d’autres “artistes boiteux **” qui “n’établissent même pas de contact visuel avec les personnes qui ont même permis d’avoir une carrière”. Il a ajouté: “J’existe uniquement parce que ces fans ont vu quelque chose en moi que je n’aurais jamais cru possible… alors je vais tout faire pour mes fans !!!”

De nombreux utilisateurs de médias sociaux ont appelé Chris pour avoir peloté ses fans féminines lors de ces rencontres et salutations. Les fans eux-mêmes subissent également des réactions négatives pour avoir soutenu le célèbre chanteur au passé controversé. Il a notoirement agressé physiquement son ex-petite amie Rihanna le soir des Grammys 2009. Chris a été arrêté et finalement accusé de coups et blessures. Il a plaidé coupable aux accusations et a été condamné à cinq ans de probation, ainsi qu’à des travaux d’intérêt général et à des conseils en matière de violence domestique.

Toutes ces années plus tard, Chris a toujours autant de fans et continue de sortir de la musique à succès. Il a sorti son dixième album studio, Fraisle 24 juin. L’album a fait ses débuts au numéro quatre aux États-Unis Panneau d’affichage 200 et est resté dans le top dix pendant trois semaines consécutives.