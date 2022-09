Chris Bocskei – Kelowna Capital Nouvelles

Chris Bocskei – Candidat au Conseil

Le personnel municipal a établi le plan de croissance et de développement, le conseil devrait essayer de s’en tenir à un plan qui équilibre les deux. Alors que les constructeurs construisent activement des tours au centre-ville, les rues de la ville ont besoin d’entretien, de modernisation et d’une certaine considération pour la circulation. Je pense qu’il est impératif que nous construisions l’infrastructure dont nous avons besoin aujourd’hui et demain.

Ce n’est pas une solution facile. La criminalité à Kelowna a augmenté ces dernières années. L’une des réponses de la ville a été de promouvoir des programmes communautaires. Bien que cela soit efficace, ce n’est pas suffisant. Notre GRC est extrêmement en sous-effectif, nous ne pouvons pas ignorer le problème. La ville devra peut-être reconsidérer les avantages d’un système de police municipale. Plus immédiatement, le conseil municipal devrait rouvrir les bureaux de la police de proximité fermés depuis trop longtemps. La police communautaire est un moyen de dissuasion contre le crime qui est efficace pour rendre les communautés plus sûres. Comme il s’agit en partie d’une organisation bénévole, il s’agit d’un ajout rentable à notre ville.

C’est une question très large et c’est compréhensible, il y a tellement de choses à considérer. Je crois qu’en fin de compte, les conseillers municipaux devraient être en mesure de déclarer de manière vérifiable que les actions du conseil étaient dans le meilleur intérêt de notre population vulnérable. Le logement abordable est une priorité que le conseil municipal n’a pas satisfaite, et la construction de condos d’un million de dollars ne fait rien pour combler le vide dans notre marché du logement. Cela doit être une priorité absolue.

Quelle est votre célébrité préférée de l’Okanagan et pourquoi ?

Ogopogo. Pourquoi? Smiling Ogopogo est la mascotte de Kelowna, et quand vous souriez…

