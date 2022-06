Chris Blackwell d’Island Records raconte enfin son histoire

La plupart des mémoires de l’industrie musicale sont remplies de noms de célébrités. « The Islander: My Life in Music and Beyond » de Chris Blackwell, le fondateur d’Island Records – dont le succès avec Bob Marley, U2, Steve Winwood et Grace Jones offrirait de quoi se vanter – s’ouvre plutôt sur une parabole.

En 1955, Blackwell était un riche Anglais de 18 ans dont la famille faisait partie de l’élite coloniale jamaïcaine. Perdu et assoiffé après que son bateau à moteur soit tombé en panne d’essence, Blackwell est tombé sur un homme Rastafari – un membre de ce qui était alors encore un groupe de parias redouté par les Anglo-Jamaïcains comme des « hommes au cœur noir » menaçants. Mais ce Samaritain en dreads a emmené Blackwell dans sa communauté, lui offrant de la nourriture, de l’eau et un endroit pour se reposer ; le jeune visiteur s’est réveillé pour trouver ses hôtes lisant doucement la Bible.

Cette rencontre a mis Blackwell sur un chemin remarquable à travers la musique, avec la Jamaïque en son centre. Il est l’une des personnes les plus responsables de la vulgarisation du reggae à travers le monde, et alors que Island est devenu un mini-empire transatlantique du rock, du folk, du reggae et de la pop, il est devenu un modèle pour les labels indépendants agiles et éclectiques partout.

Pourtant, il est peut-être impossible maintenant de ne pas voir également l’épisode rastafari à travers le prisme de la race et du colonialisme, comme l’histoire d’un jeune homme privilégié accédant à la culture principalement noire qui le rendrait riche et puissant. Blackwell, qui aura 85 ans ce mois-ci, a reconnu cette dette dans une récente interview.