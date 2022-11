Chris Billam-Smith revient à Bournemouth pour “la dernière étape avant un titre mondial”, ainsi que Dan Azeez contre Rocky Fielding en direct sur Sky Sports | Nouvelles de boxe

Le héros local Chris Billam-Smith revient boxer au Centre international de Bournemouth, en direct sur Sky Sports le 17 décembre.

Le cruiserweight de Bournemouth affrontera le dangereux Kosovan Armend Xhoxhaj.

Billam-Smith vient de remporter l’un des meilleurs combats de l’année, lorsqu’il a défendu les titres des poids lourds européens et du Commonwealth dans un passionnant 12 rounds avec Isaac Chamberlain.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Billam-Smith vise un combat pour le titre mondial après son combat dans sa ville natale à Bournemouth contre Armend Xhoxhaj en décembre



Maintenant, il accueille Xhoxhaj dans ce qui est garanti d’être une arène assourdissante dans sa ville natale.

Le Kosovar, basé en Allemagne, a un dossier de 14-2 (7 KO). Xhoxhaj a connu une série de sept victoires remportées par l’ancien champion d’Europe Mateusz Masternak l’année dernière.

Mais le joueur de 28 ans – connu sous le nom de «The Bombardier» – a battu Roman Fress en mai pour remporter le titre WBO Inter-Continental cruiserweight et se dirigera vers la côte sud pour célébrer un autre bouleversement majeur.

Billam-Smith n’a perdu qu’une seule fois dans sa carrière professionnelle et c’était une décision partagée de 2019 contre Richard Riakporhe.

Depuis lors, il est allé de force en force. Il a éliminé Craig Glover puis Nathan Thorley pour remporter et défendre le titre du Commonwealth. Il a ajouté les championnats britannique et européen à sa liste de distinctions lorsqu’il a battu Tommy McCarthy et plus tôt cette année, il a remporté un match revanche avec McCarthy lorsqu’il l’a arrêté en huit tours.

Billam-Smith bat Isaac Chamberlain par décision dans une bataille épique de 12 rounds à Bournemouth



Billam-Smith bat Isaac Chamberlain par décision dans une bataille épique de 12 rounds à Bournemouth



Sa guerre avec Chamberlain à Bournemouth en juillet a déjà été saluée comme l’un des combats les plus excitants de 2022.

“J’ai hâte de retourner à Bournemouth devant la meilleure ambiance du pays”, a déclaré Billam-Smith.

“La dernière fois, c’était tout simplement incroyable : le combat lui-même, l’atmosphère, l’occasion. C’est la dernière étape avant le titre mondial. Je ferai une performance de classe mondiale digne de cette chance et du soutien phénoménal.”

Dan Azeez mettra le championnat britannique des mi-lourds en jeu contre Rocky Fielding de Liverpool.

Azeez s’est fait connaître en battant Hosea Burton l’année dernière pour remporter le titre et a de nouveau impressionné à Liverpool en septembre lorsqu’il a vaincu Shakan Pitters.

Image:

Billam-Smith divertit toujours





À Fielding, cependant, il rencontre un adversaire expérimenté qui a combattu au plus haut niveau. Les seules défaites de Fielding sont survenues contre Callum Smith, qui a remporté un titre mondial des super-moyens, et la superstar mexicaine Canelo Alvarez.

L’olympienne de Tokyo Caroline Dubois a joué dans la sous-carte de l’émission historique Claressa Shields vs Savannah Marshall en octobre lorsqu’elle a éliminé Milena Koleva. Elle retourne à Bournemouth où elle a également impressionné lors de l’arrêt de Happy Daudi en juillet.

Le cruiserweight en hausse Viddal Riley est rapidement de retour en action après avoir remporté une victoire dévastatrice sur un autre espoir invaincu Ross McGuigan le week-end dernier à Manchester.

Lee Cutler de Bournemouth (11-1, 7 KO) aura à cœur de répandre une joie festive pour les fans locaux présents.

Image:

Billam-Smith célèbre après avoir battu Chamberlain (Photo : Lawrence Lustig/BOXXER)





“Nous avons été époustouflés par la foule à Bournemouth plus tôt cet été et c’est formidable d’y retourner en décembre”, a déclaré le fondateur et PDG de BOXXER, Ben Shalom.

«Chris Billam-Smith a arraché le toit de l’endroit lors de sa victoire à couper le souffle sur Isaac Chamberlain. Le bruit était assourdissant et l’atmosphère était absolument électrique.

“Je m’attends à ce que les fans atteignent un tout nouveau niveau alors que ‘CBS’ propose de poursuivre sa marche vers un titre mondial dans ce qui sera un combat difficile contre Armend Xhoxhaj.

«Nous avons un vrai régal en magasin alors que le« Super »Dan Azeez affronte Rocky Fielding. Rocky est un combattant de niveau mondial, un grand nom au Royaume-Uni et les seules défaites sur son CV sont contre Canelo Alvarez et Callum Smith.

“Avec Caroline Dubois et Viddal Riley également en action, cette carte est un cadeau précoce pour les fans de boxe britanniques.”