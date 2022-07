Chris Billam-Smith remporte une bataille tonitruante avec Isaac Chamberlain pour défendre les titres européens et du Commonwealth | Nouvelles de boxe

Chris Billam-Smith a défendu ses titres européens et des poids lourds du Commonwealth dans une bataille tonitruante avec Isaac Chamberlain dans sa ville natale de Bournemouth samedi.

Le rugissement qui s’éleva de la foule lorsque Billam-Smith entra dans le Centre international de Bournemouth était tout simplement assourdissant. Le champion a marché vers le ring avec une intention sérieuse alors même que la pyrotechnie et l’arène explosaient autour de lui.

Il a commencé par des coups fermes, les forant à travers la garde de Chamberlain. Ces tirs ont attrapé le Londonien et Billam-Smith les a soutenus avec sa croix. Il a intimidé Chamberlain sur les cordes et a travaillé de près.

Chamberlain a dû ouvrir avec des crochets gauches pour essayer de trouver une réponse, ripostant sous pression. Mais Billam-Smith a terminé ce premier tour avec un sourire soudain sur son visage.

Billam-Smith (à droite) avance de près. (Photo : Lawrence Lustig/BOXXER)





Billam-Smith a pris cet élan au deuxième tour. Même lorsque Chamberlain a décroché un beau crochet gauche sur le corps, Billam-Smith a frappé un crochet gauche dans sa tête. Chamberlain s’est échappé des cordes et a attrapé Billam-Smith avec une frappe soudaine, le forçant à battre en retraite. Mais avant la fin du tour, le champion était à nouveau ennuyeux, repoussant Chamberlain dans les cordes.

Ils se sont toujours battus au rythme du troisième, mais c’est Billam-Smith qui a percé avec un crochet gauche dur et une salve de coups de poing, sapant l’énergie de Chamberlain.

Il a gardé Chamberlain sur le pied arrière, jusqu’à ce que, au cinquième tour, Chamberlain réussisse à tenir bon. Le Londonien a réussi à se faufiler à travers et Billam-Smith a terminé le tour avec un air fatigué.

Alors que Billam-Smith avançait au septième, Chamberlain a débouché son crochet gauche. Encouragé, il a attaqué avec plus de coups à la tête. Son uppercut droit a traversé les défenses de Billam-Smith, secouant sa tête. L’œil gauche de Chamberlain était enflé. Il avait absorbé des tirs punitifs mais il prenait courage, dévidant des coups alors même que son œil gauche commençait à se fermer.

Au huitième, Chamberlain a lancé un excellent centre droit et ils ont terminé le tour en échangeant vicieusement les uns avec les autres.

Le combat a été une bataille physique intense. Tout au long de Billam-Smith a cherché à se frayer un chemin vers l’avant, mais la confiance de Chamberlain a grandi alors qu’il résistait aux coups de poing puissants et se gagnait de l’espace pour travailler. Il était capable, de plus en plus, de faire basculer Billam-Smith dans les cordes ou de le coincer dans un coin.

Mais Billam-Smith a continué à percer des coups dans son coffre et il a déchargé des coups de poing corsés au 10e round pour que la foule se lève une fois de plus pour l’encourager.

Chamberlain tient bon et commence à tirer des coups droits à travers





Les deux hommes étaient fatigués avant les deux derniers tours. Avec lassitude, Billam-Smith a continué à marcher péniblement vers l’intérieur. Pourtant, il pouvait encore déterrer des coups de poing tonitruants, faisant claquer les côtes, puis enfonçant un coup de trois coups dans la tête. Il a également été le premier à se relever de son tabouret pour le dernier tour et a de nouveau levé les bras vers sa foule.

Ils ont tous les deux travaillé désespérément dur, à la recherche d’une arrivée en tribune. Billam-Smith a secoué des crochets contre la tête de Chamberlain et, hors des cordes, a fait exploser sa droite dans la mâchoire de Chamberlain pour tourner la tête pendant un moment.

Mais Chamberlain a riposté, emmenant Billam-Smith dans les cordes, le berçant avec un crochet gauche et incitant les deux à se balancer sauvagement pendant les dernières secondes avant que la dernière cloche ne mette fin à leur combat.

La décision a été unanime, les trois juges avaient Billam-Smith un vainqueur 117-111.

“Le corner était incroyable”, a déclaré le champion en titre par la suite. “Ils savaient exactement ce qu’il fallait dire à chaque fois.

“Quel combat incroyable. Isaac est un guerrier, je le savais.

“Je savais quand me détendre et repartir, et lui donner un peu de succès, puis je le lui ai enlevé et lui ai brisé le cœur.”

Cet effort perdant est survenu lors du premier combat de 12 rounds de Chamberlain. “Ce n’était pas ma soirée. Beaucoup de ring-rust. Je n’ai pas fait 12 rounds auparavant. Mais je retournerai au gymnase dès que possible”, a-t-il déclaré.

“C’est mon tout premier 12 rounds, donc je serai de retour.”

Il sera de retour, et il veut aussi une revanche. “100%”, a déclaré Chamberlain.

Nelson: un candidat au combat de l’année

Johnny Nelson dit que le classique des poids lourds instantanés était un concurrent du combat de l’année.

“Cela doit être le combat de l’année jusqu’à présent, car ce que ces gars ont montré avec un cœur pur et de la détermination”, a déclaré Nelson.

“Le plan de match de Chris Billam-Smith a fonctionné. Il est sorti du lot pour combattre son combat. Donc, quand vous vous lancez là-dedans, si vous n’êtes pas assez intelligent et expérimenté pour sortir de cet état d’esprit et boxer au lieu de dénigrer, alors c’est très difficile à faire.

“Et Chris est un dur à cuire. J’ai vu Isaac dans des combats comme celui-là jusqu’à la fin, quand il creuse profondément. Il a montré tellement de cœur et d’esprit, mais l’inactivité n’a tout simplement pas fonctionné pour lui.

“La tactique de Chris a parfaitement fonctionné pour lui, mais quel combat. La foule debout. C’était épuisant de le regarder !”

