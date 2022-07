Chris Billam-Smith met en garde contre un test exténuant avant le combat contre Isaac Chamberlain | Nouvelles de boxe

Chris Billam-Smith insiste sur le fait qu’il n’a pas besoin des conseils de Lawrence Okolie et a promis un test mental “exténuant” pour Isaac Chamberlain lors de leur rencontre à Bournemouth le 30 juillet.

Cela s’annonce comme un combat potentiellement décisif pour la paire alors qu’ils cherchent à s’établir parmi les leaders dans une division de poids lourds chargée.

Billam-Smith entre à la suite d’une victoire de TKO au huitième tour sur Tommy McCarthy, tandis que Chamberlain revient à l’action pour la première fois depuis le KO au premier tour de Dilan Prasovic en décembre.

“Oui, je pense (Chamberlain sera testé mentalement). Ça va être bruyant là-dedans, il va évidemment avoir une foule très hostile envers lui”, a déclaré Billam-Smith à Sky Sports.

“Cela sera testé et je pense que nous le saurons dans la nuit.

“Je pense que chaque combat que j’ai, chaque combat que j’ai est épuisant pour mes adversaires à cause de la façon dont je me bats et je pense que c’est l’un de mes meilleurs attributs, donc je pense que ce sera certainement épuisant pour lui à la fois mentalement et physiquement.”

Chris Billam-Smith dit qu’il est “imbattable à domicile” et “100% va remporter la victoire” sur Isaac Chamberlain dans sa ville natale de Bournemouth.



Billam-Smith a travaillé avec le champion des poids lourds WBO Lawrence Okolie, qui a notamment battu Chamberlain par décision unanime en 2018 après avoir renversé le Londonien aux premier et sixième tours.

Malgré l’histoire, Billam-Smith sait qu’il devra faire face à une proposition différente à Chamberlain samedi.

“Je ne lui ai pas parlé, nous avons dit que le combat avait lieu mais pas de plans de match ou quoi que ce soit du genre”, a ajouté Billam-Smith.

“Lawrence est un combattant différent maintenant de quand il l’a boxé, je suis sûr qu’Isaac l’est aussi, mais moi et Lawrence sommes avant tout des combattants très différents avec des styles différents et des forces très différentes.

“Pour moi, j’utilise simplement mes forces et je fais ce que je fais le mieux. Peut-être que nous aurons une conversation si cela se présente, mais ce n’est pas comme si j’avais besoin d’avoir cette conversation avec lui.”

Isaac Chamberlain dit qu’il “va devoir être sur mon jeu” pour vaincre Billam-Smith avant le combat à Bournemouth.



Chamberlain insiste sur le fait qu’il “ne se soucie pas” de ce que son adversaire a à dire et reste uniquement concentré sur l’ajout d’une 15e victoire à son record. Une victoire, les deux le savent, peut faire passer leur carrière au niveau supérieur.

“S’il devait faire cette erreur (en regardant le combat d’Okolie), alors c’est sa décision”, a déclaré Chamberlain.

“Je ne suis pas responsable de ce qu’il pense ou de ce qu’il apporte au combat.

“Je ne suis responsable que de mon équipe et de ma progression et de ce que je vais faire la nuit.

“Je m’intéresse juste à ma performance et à mon équipe, et s’ils pensent que tout va bien, c’est à toute vapeur.”

Le promoteur du nouveau champion du monde des poids lourds IBF, Jai Opetaia, a récemment déclaré à Sky Sports que l’Australien était prêt à combattre le vainqueur de Billam-Smith contre Chamberlain.

“Le monde s’ouvre à nous deux après ce combat”, a déclaré Chamberlain.

