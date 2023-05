Chris Billam-Smith: Lawrence Okolie n’a pas l’habitude de se faire frapper – pour lui, la panique s’installera samedi soir | Nouvelles de boxe

Lawrence Okolie a une clause de revanche pour la défense du titre des poids lourds WBO de samedi, mais Chris Billam-Smith n’est pas convaincu que son adversaire voudra l’utiliser après leur combat au Vitality Stadium de Bournemouth.

Billam-Smith pense que sa propre puissance de frappe sous-estimée sera « le plus grand choc » pour Okolie.

Héros de la ville natale de Bournemouth, Billam-Smith travaille avec un nouvel entraîneur de force et de conditionnement depuis la fin de l’année dernière – ainsi qu’avec le meilleur entraîneur Shane McGuigan, qui est également l’ancien entraîneur d’Okolie.

Cruiserweight Chris Billam-Smith donne à Nik Hobbs de Sky Sports une visite de sa ville natale en bord de mer de Bournemouth, où son combat pour le titre mondial WBO avec Lawrence Okolie aura lieu samedi.



Il promet de livrer quelque chose qu’Okolie n’a jamais connu auparavant quand ils se battent, vivent Sports du ciel ce samedi.

Billam-Smith maintient que la finition KO fulgurante qu’il a obtenue lors de son dernier combat devrait être un signe d’avertissement pour Okolie.

« Lawrence est évidemment un très gros puncheur, mais si vous regardez mon dernier combat, cela montre que je peux frapper », a déclaré Billam-Smith. Sports du ciel.

« Il pourrait penser que c’est juste moi qui le dis. Mais il n’a pas non plus l’habitude d’être touché, donc c’est presque comme un double effet. Une fois que vous êtes touché et que vous savez comment gérer cela, la panique ne s’installe pas. Je pense que pour lui la panique s’installera samedi soir.

Le PDG de Boxxer, Ben Shalom, a déclaré que le nouveau style plus agressif de Lawrence Okolie pourrait jouer en faveur de son adversaire Chris Billam-Smith.



« Tout combat contre Lawrence est dangereux parce qu’il peut frapper et qu’il a de longs leviers, donc vous devez prendre des risques éclairés et vous devez vraiment travailler dur pour obtenir les coups que vous devez faire. C’est ce que nous avons fait le tout le temps. »

Il a ajouté: « Je ne m’attends pas à ce qu’il reste là et échange avec moi. Il sait qu’il ne peut pas faire ça. J’imagine qu’il va essayer de le garder longtemps et de bouger ses pieds.

« Le plus difficile avec Lawrence est de se mettre en position. Nous savons donc ce que nous devons faire. »

Johnny Nelson de Sky Sport pense que Chris Billam-Smith peut être à la hauteur alors que le stade Vitality de Bournemouth étendra sa capacité à 15 000 pour son affrontement de poids croiseur avec Lawrence Okolie.



Ils ont disputé des centaines de rounds ensemble lorsqu’ils étaient camarades de gym, mais Billam-Smith est catégorique sur le fait qu’Okolie ne peut pas trop tirer parti de cette expérience passée.

« Ce sera très différent des gants de 16 ou 18 onces à 10 onces [competition] gants », a-t-il déclaré.

« Il ne m’a jamais sonné avec des gants de 18 onces, mais vous avez un casque et des gants de 18 onces. Ce n’est pas comme [I can think] ‘il ne m’a jamais sonné donc je peux juste y aller et prendre ses photos’.

« Je dois rester concentré. Il ne s’agit pas seulement d’y aller, juste d’aller en enfer pour le cuir. Ce n’est pas comme ça que ce jeu fonctionne au plus haut niveau. Il faut que ce soit de la concentration tout le temps et de la concentration. C’est ainsi que le travail deviendra fait. »

Avant le choc des poids lourds WBO de ce week-end entre Lawrence Okolie et Chris Billam-Smith, découvrez quelques-uns des meilleurs combats pour le titre mondial britannique qui ont eu lieu sur Sky Sports.



Leur passé signifie qu’ils ont une histoire. Mais toute amitié entre eux est suspendue au moins jusqu’après le combat.

Il y a déjà eu des moqueries d’Okolie disant que Billam-Smith était toujours le « favori » de McGuigan dans le gymnase et il a également souligné qu’il n’avait jamais reçu d’invitation au mariage de Billam-Smith.

« Il y avait beaucoup de gens sur la liste avant Lawrence », a déclaré Billam-Smith à propos de « Wedding Gate », ajoutant : « J’ai passé le plus de temps au gymnase. Je pense que c’est pourquoi j’étais le préféré de Shane. »

Cette tension inhabituelle avant le combat ajoute à l’occasion pour Billam-Smith.

« Il y a tous les ingrédients pour être une soirée vraiment spéciale. Tout, d’être deux Britanniques pour un titre mondial, pour moi d’être dans le stade. Mais aussi d’être d’anciens camarades de gym, un ancien entraîneur, etc. Il y a une vraie histoire pour moi et je m’épanouis grâce à cela et je laisse cela m’alimenter », a-t-il déclaré.

Lawrence Okolie dit que sa motivation n'est pas d'en obtenir un sur l'ancien entraîneur Shane McGuigan et son coéquipier Chris Billam-Smith, il veut juste gagner.



« Cela a été une construction vraiment agréable, pour moi en tout cas et je pense que les fans l’ont également apprécié. Il est très facile de se laisser prendre au faux boeuf dans cette industrie. Le » boeuf « que vous voyez entre nous est réel. Tout ce que je ‘ai dit est soit un commentaire ironique, soit contient une base de vérité. Je ne le blâme jamais juste pour le plaisir. Alors que cela arrive souvent dans ce sport.

« Je pense que nous nous serrerons la main après le combat. J’espère qu’il sera de bonne humeur même s’il a été battu. »

Gagner pourrait signifier que Billam-Smith devrait le combattre à nouveau. « Il a demandé une clause de revanche. Il a une clause de revanche. Nous verrons s’il le veut après samedi soir », a-t-il révélé.

« Il pourrait blâmer le poids, il pourrait vouloir passer au poids lourd. Je pense que c’est un gars compétitif. Je pense qu’il voudra le match revanche. »

Ce combat sera cependant le moment décisif pour Billam-Smith.

« Ce sera presque impossible de faire mieux dans ma carrière, en gagnant samedi soir », a-t-il déclaré.

« Je laisse absolument tout sur le ring. »

