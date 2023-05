Chris Billam-Smith: Je n’arrive pas à croire que je suis champion du monde, mais je n’ai jamais laissé tomber ces fans | Nouvelles de boxe

Le rêve de Chris Billam-Smith s’est en fait réalisé. Il a battu Lawrence Okolie devant 15 000 fans au stade en plein air de Bournemouth pour remporter le titre mondial WBO des poids lourds.

Mais le rêve aurait pu se transformer en cauchemar lorsqu’il est tombé malade pendant la semaine du combat.

Non seulement il s’est rendu sur le ring pour le concours, mais il a traversé une bataille vraiment exténuante de 12 rounds pour triompher dans sa ville natale.

Un Chris Billam-Smith ému révèle qu’il a imaginé le coup avec lequel il laisserait tomber Lawrence Okolie et dit que sa victoire au stade Vitality est la plus belle soirée de sa carrière.



Il s’agissait d’une pure détermination.

« J’étais assez malade. J’ai attrapé un insecte. J’ai jeûné pendant 24 heures pour essayer de m’en débarrasser, puis j’ai mangé un peu et cela a continué jusqu’à jeudi. Prendre du poids était facile ! Ce n’était pas agréable. J’étais vraiment En reprenant du poids, je n’ai pas pris autant de poids que je le ferais normalement non plus « , a déclaré Billam-Smith.

Rien n’allait pourtant l’arrêter. « Je ne laisse pas tomber 15 000 personnes, pas question. J’entrais dans ce ring », a-t-il déclaré. « Je n’ai jamais laissé tomber ces fans.

« J’étais ému lors de ce ringwalk. C’était difficile à contenir », a-t-il poursuivi.

L’entraîneur de Chris Billam-Smith, Shane McGuigan, dit qu’il n’y a pas d’animosité envers son ex-combattant Lawrence Okolie et vise un combat avec Richard Riakporhe.



« Je pense que le ringwalking a probablement d’abord aidé cela. J’ai pensé, d’accord, prenez-en un peu et utilisez-le, utilisez-le comme carburant. Ils sont incroyables et ils l’ont été depuis le début. »

Il était encore plus émotif après avoir levé la main en signe de victoire.

« Je n’arrivais pas à y croire. Être champion du monde, ça n’a toujours pas été compris », a déclaré Billam-Smith. « Nous avons traversé beaucoup de choses ensemble en équipe dans le gymnase.

« Je ne pouvais pas y croire. Les mots ne peuvent pas décrire ce sentiment. Je suis sûr qu’il y a des gens qui ont remporté un titre mondial et qui ne peuvent pas décrire ce sentiment. Il y a tellement de difficultés.

Chris Billam-Smith bat Lawrence Okolie dans un concours passionnant pour remporter le titre mondial WBO des poids lourds.



« J’ai été loin de mon fils pendant des semaines. Ce n’est qu’une partie de cela.

« J’ai été malade cette semaine. C’est une autre partie. C’est beaucoup d’adversité à traverser. Tout cela s’ajoute à l’émotion quand vous y parvenez enfin. »

Il a dû retenir ses larmes en dédiant la victoire à sa mère.

Chris Billam-Smith fait un incroyable ringwalk au Vitality Stadium de sa ville natale de Bournemouth.



« Chaque fois que je parle de ma mère, je finis par être ému », a déclaré Billam-Smith. « C’est une femme incroyable. C’est mon héroïne, vraiment. Je pense qu’elle a toujours été ma meilleure amie et mon rock et nous avons découvert il y a probablement six semaines qu’elle avait un cancer du sein. Heureusement, c’est une petite bosse. Elle l’avait avant .

« Elle va subir une autre mastectomie dans environ deux semaines. Donc, je voulais juste lui dédier ça. Elle a combattu ça une fois. Elle a eu un accident vasculaire cérébral il y a quelques années, elle a traversé ça et maintenant elle le combat à nouveau.

« Donc, c’est évidemment de là que je tire mon esprit combatif. »